ASL Lecce e UniSalento: nota congiunta su Oncologia del Vito Fazzi

(AGENPARL) – Thu 04 September 2025 Gentili colleghi e colleghe,
invio nota congiunta di UniSalento e ASL Lecce in merito alla Oncologia del Vito Fazzi di Lecce:
ASL Lecce e UniSalento sono al lavoro per potenziare e migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria di tutti i reparti e con il medesimo obiettivo ci si è mossi in riferimento all’Unità Operativa oncologica.
Riteniamo dunque opportuno rassicurare i pazienti ricoverati nel reparto in questione e i loro familiari, che sappiamo trovarsi in un momento di più che comprensibile fragilità, sottolineando che tutte le procedure sono state rispettate.
Garantire le cure necessarie e investire nella ricerca che può salvare vite umane, sono gli obiettivi alla base del percorso comune che ASL Lecce e UniSalento hanno deciso di intraprendere e che continueranno a portare avanti con determinazione, nell’esclusivo interesse dei cittadini e delle cittadine del nostro territorio e della Puglia.
(AGENPARL) – Thu 04 September 2025 Gentili colleghi e colleghe,