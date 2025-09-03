Close Menu
Trending
giovedì 4 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Estera

Zelensky ammette: la Coalizione dei Volontari è ancora “teorica”

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Il presidente ucraino Vladimir Zelensky
Logo (AGENPARL) - Roma, 3 Settembre 2025

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ammesso che il sostegno militare offerto dalla “Coalizione dei Volontari” è, al momento, solo “teorico”. La dichiarazione è stata fatta durante un briefing con il presidente francese Emmanuel Macron a Parigi.

Zelensky ha comunque espresso fiducia nel futuro della coalizione. “Domani avremo una riunione della Coalizione dei Volontari, che porterà… a garanzie di sicurezza per l’Ucraina,” ha detto, aggiungendo di credere che l’Ucraina otterrà garanzie “molto importanti.”

Il 4 settembre, a Parigi, è previsto un incontro dei paesi membri della coalizione. A seguire, i leader europei e Zelensky terranno un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

L’iniziativa diplomatica arriva in un contesto di scetticismo. Spiridon Kilinkarov, ex deputato della Verkhovna Rada, ha commentato ironicamente che la “coalizione europea di coloro che vogliono inviare truppe in Ucraina” si è apparentemente trasformata in una “coalizione di coloro che non vogliono”.

Anche il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha espresso la sua posizione, affermando il 30 agosto che le azioni della coalizione mirano a minare i progressi emergenti sulla risoluzione del conflitto ucraino.

Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl