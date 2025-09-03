Close Menu
Verona- trasporto pubblico, Morgante (FdI): il Sindaco Tommasi chiarisca su “abbonamento alias”. Questa non è inclusione.

By Nessun commento2 Mins Read
(AGENPARL) - Roma, 3 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 03 September 2025 Verona- trasporto pubblico, Morgante (FdI): il Sindaco Tommasi chiarisca su “abbonamento alias”. Questa non è inclusione.
“Apprendo da L’Arena, che a pochi giorni dalla ripresa delle attività scolastiche, il trasporto pubblico degli autobus si prepara al cosiddetto “abbonamento alias”. Iniziativa fortemente supportata dal Comune di Verona.
Mi domando, di nuovo, quando il Sindaco Tommasi – che in campagna elettorale diceva di non conoscere il gender- informerà i cittadini che ora si è convertito a questa ideologia e intende obbligare tutta la cittadinanza ad adattarsi.
In attesa che lui risponda ai suoi elettori di questa conversione noi, come sempre abbiamo fatto, continuiamo a denunciare questa deriva ideologica, grave, contraria alla realtà. La realtà, quella di chi crede nella scienza, è una sola: nasciamo e cresciamo o maschi o femmine. È inaccettabile che si registrino abbonamenti per i giovanissimi con nome diverso da quello corrispondente al proprio sesso biologico, scelto in base a come ci si auto-percepisce. Questa non è inclusione, ma confusione. Confusione anche per chi controllerà la regolarità degli abbonamenti: come potrà verificare l’identità di chi usufruisce del servizio? Come potrà gestire le situazioni di disagio che ovviamente andranno a verificarsi? La corrispondenza fra sesso biologico e dati anagrafici deve essere garantita.
Così facendo si avvalla la transizione di genere che la comunità scientifica internazionale ormai mette in discussione.”
Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Maddalena Morgante, responsabile Famiglia e valori non negoziabili
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

