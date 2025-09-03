(AGENPARL) – Wed 03 September 2025 DALLA CHIESA, LOREFICE (M5S): MEMORIA SIA RESPONSABILITÀ, NON IPOCRISIA
Roma, 3 settembre – “A più di quarant’anni dalla tragica scomparsa del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, non possiamo dimenticare che, come Falcone, Borsellino e tanti altri servitori dello Stato, non è morto in un solo giorno ma anche a causa di un costante e letale isolamento. Ricordarli significa non ripetere quegli errori: commemorare ha un reale peso solo se serve a rafforzare i presidi di legalità e a proteggere chi ogni giorno si sacrifica contro la criminalità organizzata. La memoria sia sinonimo di responsabilità, non di ipocrisia.”
Lo afferma in una nota il Senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato.
—————–
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle
(AGENPARL) – Wed 03 September 2025 DALLA CHIESA, LOREFICE (M5S): MEMORIA SIA RESPONSABILITÀ, NON IPOCRISIA