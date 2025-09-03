(ARC) Infrastrutture: Amirante, accesso garantito a Frisanco con nuovo ponte

(AGENPARL) – Wed 03 September 2025 L’assessore ha incontrato il sindaco insieme al prefetto di
Frisanco, 3 sett – “Abbiamo voluto essere oggi a Frisanco,
insieme al sindaco Sandro Rovedo, alla giunta comunale e al
prefetto di Pordenone Michele Lastella, per confermare l’impegno
delle istituzioni: l’accesso alla Val Colvera rester? garantito
anche durante le opere di riqualificazione del ponte tra le due
gallerie”.
Cos? oggi l’assessore alle Infrastrutture e Territorio del Friuli
Venezia Giulia Cristina Amirante nel corso di una visita a
Frisanco.
“Attualmente soggetto a limitazioni per i mezzi pesanti – ha
ricordato l’assessore Amirante -, il ponte sar? oggetto di un
intervento completo di demolizione e ricostruzione che lo render?
sicuro e funzionale alle esigenze del territorio”.
L’incontro di oggi ha favorito un significativo e costruttivo
confronto con l’amministrazione comunale e la Prefettura sulle
priorit? infrastrutturali dell’area: “Frisanco ? un borgo
incastonato in una valle suggestiva, ma anche nodo strategico per
la Pedemontana pordenonese – ha sottolineato l’assessore Amirante
– con connessioni alla Valcellina, alla Val Tramontina e
prossimit? a centri come Maniago e Spilimbergo. Rendere sicura e
agevole la viabilit? di accesso a Frisanco e Poffabro significa
sostenere la comunit? e valorizzare lo sviluppo turistico e
culturale della zona. Siamo in un’area di rilevante interesse
sotto molteplici punti di vista, che anche attira nuovi
residenti”.
Durante la visita, la delegazione ha avuto modo di apprezzare il
museo “Da Li Mans di Carlin”, custode della memoria e delle
tradizioni locali, in perfetta sintonia con le case storiche
restaurate dello splendido borgo.
Nella frazione di Poffabro, infine, l’assessore ha visitato
l’Alimentari Talimarket, realt? fondamentale per la comunit?: un
punto di riferimento che offre pane fresco, generi alimentari e
servizi di prossimit?, rappresentando un presidio sociale
essenziale per i residenti e un esempio concreto di coesione
territoriale.
