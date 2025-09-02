(AGENPARL) – Tue 02 September 2025 MAZZELLA (M5S): PIÙ DONNE INATTIVE E DUE DISABILI SU 3 SENZA LAVORO SIMBOLO FALLIMENTO MELONI
ROMA, 2 SETTEMBRE 2023 – “Secondo l’Istat, a luglio 60mila donne hanno smesso di cercare un’occupazione. Una situazione altrettanto drammatica si registra per i disabili: secondo il Cnel, solo il 33% di tale categoria ha un lavoro. Il dramma è ancora più acuto per le donne che versano in condizione di disabilità, che affrontano una doppia discriminazione. È inaccettabile che nel 2025 esse continuino ad avere meno opportunità e libertà economica rispetto agli uomini. Si tratta dell’ennesimo segnale delle vergognose politiche del Governo Meloni, tutto slogan e propaganda”. Lo afferma in una nota il vicepresidente della 10a commissione del Senato Orfeo Mazzella (M5S). “Il M5S – riprende – continua a reclamare interventi immediati, a iniziare da misure di sostegno economico per donne, freelance e partite Iva e riforme strutturali per garantire pari opportunità per tutti. Delle chiacchiere di Meloni&Co. non sappiamo più che farcene” conclude Mazzella.
