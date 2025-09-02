Close Menu
Trending
martedì 2 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

MAZZELLA (M5S): PIÙ DONNE INATTIVE E DUE DISABILI SU 3 SENZA LAVORO SIMBOLO FALLIMENTO MELONI

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 2 Settembre 2025

(AGENPARL) – Tue 02 September 2025 MAZZELLA (M5S): PIÙ DONNE INATTIVE E DUE DISABILI SU 3 SENZA LAVORO SIMBOLO FALLIMENTO MELONI
ROMA, 2 SETTEMBRE 2023 – “Secondo l’Istat, a luglio 60mila donne hanno smesso di cercare un’occupazione. Una situazione altrettanto drammatica si registra per i disabili: secondo il Cnel, solo il 33% di tale categoria ha un lavoro. Il dramma è ancora più acuto per le donne che versano in condizione di disabilità, che affrontano una doppia discriminazione. È inaccettabile che nel 2025 esse continuino ad avere meno opportunità e libertà economica rispetto agli uomini. Si tratta dell’ennesimo segnale delle vergognose politiche del Governo Meloni, tutto slogan e propaganda”. Lo afferma in una nota il vicepresidente della 10a commissione del Senato Orfeo Mazzella (M5S). “Il M5S – riprende – continua a reclamare interventi immediati, a iniziare da misure di sostegno economico per donne, freelance e partite Iva e riforme strutturali per garantire pari opportunità per tutti. Delle chiacchiere di Meloni&Co. non sappiamo più che farcene” conclude Mazzella.
—————–
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl