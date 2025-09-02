C.R.E.A. Sanità – 29 settembre 2025 “Budget di Patologia per la Sclerosi Multipla”

(AGENPARL) – Tue 02 September 2025 Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui
Gentilissimo/a,
il prossimo 29 Settembre 2025 C.R.E.A. Sanità presenterà durante un webinar on-line i risultati dello studio “Budget di patologia per la Sclerosi Multipla”, sviluppato con il supporto di un board di esperti multi-professionale (clinici, farmacisti, management aziendale, etc.
Nell’ambito dello studio è stato sviluppato un modello per supportare le Aziende Sanitarie nell’elaborazione dei budget farmaceutici per la Sclerosi Multipla: l’auspicio è quello di avere contribuito a supportare la programmazione regionale e aziendale, tanto sul versante dell’uso appropriato delle risorse, quanto su quello della presa in carico dei pazienti, mettendo a disposizione delle aziende uno strumento agile di programmazione.
Il modello è stato sviluppato sulla base delle evidenze cliniche ed epidemiologiche disponibili, per rendere la spesa farmaceutica per la Sclerosi Multipla più appropriata e sostenibile. Durante l’evento, sarà mostrato il funzionamento del modello, con applicazioni pratiche e simulazioni. Un appuntamento per professionisti della Sanità, pazienti e management aziendale.ISCRIZIONE EVENTO
Ringraziando dell’attenzione, rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori richieste di informazioni.
Daniela d’Angela
Federico Spandonaro
Barbara Polistena
Per info sull’evento:
