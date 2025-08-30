[Università di Verona] Gli appuntamenti dall’1 al 5 settembre

(AGENPARL) – Sat 30 August 2025 89a.25
Verona, 30 agosto 2025
Gli appuntamenti della settimana
Lunedì 1 settembre
Dalle 9 alle 9.30, Istituti biologici, strada Le Grazie, 8 punto stampa per l’inizio delle lezioni del semestre filtro a Medicina, al via le lezioni.
Il magnifico rettore Pier Francesco Nocini, insieme al delegato alla Didattica Federico Schena e al preside della facoltà di Medicina Giuseppe Lippi, porterà i saluti alle studentesse e studenti iscritti a Verona dei corsi di laurea a numero programmato in Medicina e chirurgia, Medicina e chirurgia a indirizzo tecnologico e Odontoiatria e protesi dentaria dell’università di Verona. (invito in allegato)
Mercoledì 10 settembre
Dalle 15:30, Museo di Storia naturale, Lungadige Porta Vittoria, Cibi del futuro – Laboratorio sul tema “Quale educazione per un’alimentazione sostenibile?”. HYPERLINK “https://www.dsu.univr.it/?ent=iniziativa&id=13923”
L’evento, curato da Luigi Tronca, docente Univr di Sociologia generale del dipartimento di Scienze umane, offrirà strumenti concreti per educare a scelte alimentari sostenibili, affrontando il tema con un approccio critico e accessibile partendo da esempi reali e scenari quotidiani.
Venerdì 5 settembre
Dalle 14, aula Cipolla, dipartimento di Scienze giuridiche, via Carlo Montanari, 9 si terrà Aria nuova in Neuroradiologia, il primo incontro dei dialoghi neuroradiologici del Triveneto. Si discuterà del ruolo dell’imaging nell’iter diagnostico e del monitoraggio delle nuove terapie per la malattia di Alzheimer.
