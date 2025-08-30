(AGENPARL) – Sat 30 August 2025 Piacenza, 30 agosto 2025
Oggetto: Polizia Locale, intervento per ubriachezza molesta su segnalazione
degli street tutor. Soccorsa anche una nidiata di piccioni alla Veggioletta
Nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 agosto, nel corso del servizio
prolungato della Polizia Locale mirato a garantire un maggior presidio del
territorio nelle zone più sensibili, le pattuglie sono intervenute nella
zona di via Calciati. Qui, su segnalazione degli “street tutor”, in
servizio nei fine settimana nell’ambito del progetto promosso
dall’Amministrazione comunale, gli agenti hanno identificato due persone in
stato di ubriachezza, una delle quali è stata poi soccorsa e trasportata in
ospedale perché in condizioni di coma etilico. L’altra, trasportata in
ambulanza al Pronto Soccorso, ha manifestato comportamenti molesti nei
confronti sia del personale sanitario, sia dei pazienti nelle sale
d’attesa, tentando successivamente di allontanarsi.
L’uomo, un 32enne, è stato accompagnato presso il Comando di Polizia Locale
di via Rogerio dove, dopo essere stato identificato, è stato deferito
all’autorità giudiziaria per i reati di interruzione di pubblico servizio e
resistenza a pubblico ufficiale. Sono ancora in corso gli accertamenti di
rito relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, che
proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle
valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.
Stato di ebbrezza anche per un ciclista, caduto autonomamente qualche sera
fa nei pressi di via Veneto, dove la Polizia Locale è intervenuta su
richiesta del 118 per gli accertamenti del caso. L’uomo, un 38enne, a
seguito dei traumi riportati è stato condotto in ospedale dove è stato
sottoposto ai controlli previsti per legge in caso di sinistro stradale,
finalizzati all’accertamento dello stato di ebbrezza e dell’eventuale
assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Si è potuto così
accertare che al momento dell’incidente era in sella alla bici con un tasso
alcolemico di quattro volte superiore al limite minimo, pari a 0.5 grammi
per litro di sangue. Gli esami medici hanno appurato, inoltre, la
positività per quanto riguarda l’assunzione di sostanze stupefacenti. Il
ciclista – da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale
fase del procedimento, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza
con sentenza irrevocabile – è stato deferito all’autorità giudiziaria.
Nei giorni scorsi, nel corso di un turno serale, alla centrale operativa
della Polizia Locale sono state segnalate le ricerche in corso per una
persona scomparsa. Una volta ricevuti tutti gli elementi utili alla
possibile identificazione dell’uomo, un cittadino novantenne, le pattuglie
impegnate hanno effettuato mirati controlli nelle zone dove era stato
segnalato l’allontanamento, risalente al pomeriggio. L’anziano è stato
ritrovato in buono stato di salute e successivamente accompagnato presso la
Questura di Piacenza per il ricongiungimento con i familiari in apprensione.
Insolita segnalazione, infine, ricevuta la settimana scorsa dal Comando di
via Rogerio: un cittadino ha individuato, in zona Veggioletta, un
trasportino per animali abbandonato e in stato di incuria, contenente una
nidiata di piccioni appena nati. Gli agenti giunti sul posto, al fine di
accertare le condizioni dei volatili, hanno attivato dapprima il servizio
Veterinario dell’Azienda Usl e successivamente alcune associazioni locali
che potessero prendersi cura dei piccoli, non ancora in condizione di
volare. Gli operatori di Polizia Locale, presi i contatti con una
volontaria attiva tra le province di Parma e Reggio Emilia, resasi
prontamente disponibile a prendere in carico gli animali al fine di un loro
recupero fisico, l’hanno raggiunta a Parma affidandole i piccioni appena
nati.
