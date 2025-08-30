Close Menu
[Comune Palermo] RPT CORRETTO – CCR via Ernesto Basile, dichiarazione consigliere Maurizio Daví ( IV Circoscrizione)

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 30 August 2025 Gentili colleghi,
Segnalo che nel titolo del comunicato inviato poco fa era presente una “i”
di troppo attaccata all’acronimo “CCR”.
Grazie per la collaborazione.
Giovanni Gaudesi
Ufficio Stampa
———- Forwarded message ———
Date: Sab 30 Ago 2025, 12:28
Subject: CCRi via Ernesto Basile, dichiarazione consigliere Maurizio Daví (
IV Circoscrizione)
“Ho ricevuto numerose segnalazioni riguardanti il malfunzionamento delle
‘bilance intelligenti’ presso il centro di raccolta comunale rifiuti di via
Ernesto Basile. Questo problema sta causando notevoli disagi ai cittadini
che vogliono smaltire carta e cartone e usufruire dello sconto del 30%
sulla Tari.
Desidero rassicurare i cittadini che sto seguendo la situazione e lavorando
per risolvere, quanto prima, il problema. Ho già contattato i responsabili
del servizio e ho chiesto loro di intervenire con urgenza per ripristinare
il funzionamento delle bilance.
Invito tutti i cittadini a segnalare eventuali problemi o difficoltà nel
conferimento dei rifiuti, in modo che possa continuare a lavorare per
migliorare i servizi della nostra città”.
Lo dichiara Maurizio Daví, consigliere della IV Circoscrizione.
Giovanni Gaudesi
Ufficio Stampa
Comune di Palermo

