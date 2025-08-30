(ACON) REGENI. HONSELL (OPEN): INTERESSI NON PRIORITARI SE IN GIOCO LA VERIT

(AGENPARL) – Sat 30 August 2025 (ACON) Trieste, 30 ago – “”La prima mozione approvata dal
Consiglio Regionale nella legislatura 2018, proposta da Open
Sinistra Fvg, fu votata all’unanimit? per esprimere la forte
condanna in merito a come il governo egiziano non collaborasse
con la Procura di Roma per fare luce sulle torture e l’assassinio
di Giulio Regeni”.
Lo ricorda in una nota Furio Honsell, consigliere regionale di
Open Sinistra Fvg.
“A distanza di pochi anni, tutto sembra invece dimenticato da
parte di alcuni, malgrado il Governo egiziano non abbia
collaborato nel processo: siamo indignati. Riteniamo che non si
debba mai cedere ad altri interessi quando ? in gioco la
giustizia e la verit?. Ma davvero nessuno si ? ricordato del
dovere di testimoniare la memoria di Giulio Regeni?”.
ACON/COM/fa
301530 AGO 25
(AGENPARL) – Sat 30 August 2025 (ACON) Trieste, 30 ago – “”La prima mozione approvata dal