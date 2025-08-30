Close Menu
Trending
sabato 30 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Friuli Venezia Giulia

(ACON) REGENI. HONSELL (OPEN): INTERESSI NON PRIORITARI SE IN GIOCO LA VERIT

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 30 August 2025 (ACON) Trieste, 30 ago – “”La prima mozione approvata dal
Consiglio Regionale nella legislatura 2018, proposta da Open
Sinistra Fvg, fu votata all’unanimit? per esprimere la forte
condanna in merito a come il governo egiziano non collaborasse
con la Procura di Roma per fare luce sulle torture e l’assassinio
di Giulio Regeni”.
Lo ricorda in una nota Furio Honsell, consigliere regionale di
Open Sinistra Fvg.
“A distanza di pochi anni, tutto sembra invece dimenticato da
parte di alcuni, malgrado il Governo egiziano non abbia
collaborato nel processo: siamo indignati. Riteniamo che non si
debba mai cedere ad altri interessi quando ? in gioco la
giustizia e la verit?. Ma davvero nessuno si ? ricordato del
dovere di testimoniare la memoria di Giulio Regeni?”.
ACON/COM/fa
301530 AGO 25

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl