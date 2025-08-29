PRESS RELEASE – Dado Moroni tra gli Artisti Internazionali del DC Jazz Festival di Washington

(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 EMBASSY OF ITALY
DADO MORONI TRA GLI ARTISTI INTERNAZIONALI DEL DC JAZZ FESTIVAL DI WASHINGTON
Dado Moroni, pianista italiano riconosciuto come uno dei più autorevoli Ambasciatori del jazz italiano nel mondo, si esibirà in trio domenica 31 agosto a Washington sul palco dell’Arena Stage del The Wharf, sul lungofiume della capitale statunitense, nell’ambito del DC Jazz Festival, in programma dal 27 al 31 agosto 2025.
Il concerto, promosso dall’Istituto Italiano di Cultura a Washington nell’ambito della propria azione di diplomazia culturale, sarà una celebrazione del potere unificante del jazz, un genere che non solo incarna i valori della libertà di espressione, ma che è capace di abbattere barriere e unire culture.
L’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura a Washington sostengono il DC Jazz Festival favorendo la partecipazione di artisti italiani di alto profilo. Questa collaborazione intende rafforzare il ponte culturale tra Italia e Stati Uniti, contribuendo a rafforzare il dialogo e la reciproca conoscenza attraverso il linguaggio universale della musica.
Negli anni passati, il Festival ha ospitato importanti musicisti italiani come la violinista Ludovica Bortone e il trombettista Paolo Fresu, offrendo al pubblico statunitense l’eccellenza e la creatività del jazz italiano. Quest’anno sarà Dado Moroni, genovese, artista autodidatta e celebrato a livello internazionale, a portare sul palco del Festival la sua esperienza pluridecennale.
