Close Menu
Trending
venerdì 29 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Agenparl Italia

ISTAT, Bonelli (AVS): “Le bugie della Meloni smascherate dai dati, il caro vita impoverisce le famiglie italiane”

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2025

(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 *ISTAT, Bonelli (AVS): “Le bugie della Meloni smascherate dai dati, il caro
vita impoverisce le famiglie italiane”*
“L’inflazione continua a colpire duramente le famiglie italiane: secondo i
dati ISTAT di agosto, il carrello della spesa accelera al +3,5%, con
aumenti che riguardano beni alimentari, per la cura della casa e della
persona. Anche l’inflazione di fondo cresce al +2,1%.
Di fronte a questi numeri, dal governo Meloni arrivano solo bugie per
nascondere la verità che gli italiani conoscono bene e che vivono ogni
giorno sulla propria pelle con il caro vita.
Mentre aumentano i prezzi di pane, pasta, latte e beni di prima necessità,
l’esecutivo racconta bugie e non dà risposte di fronte all’aumento della
povertà assoluta.
Dov’è il Paese delle meraviglie narrato in questi giorni dalla Presidente
Meloni?”
Così Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde, che
prosegue:
“Ci troviamo di fronte a un governo che ha scelto di proteggere rendite e
profitti, mentre scarica il peso dell’inflazione su lavoratori, pensionati
e famiglie.
Basti pensare che, solo negli ultimi tre anni, le società energetiche e
bancarie hanno realizzato oltre 100 miliardi di extraprofitti, mentre le
famiglie italiane sono sempre più povere.
Non basta più parlare di ripresa: servono misure concrete, immediate,
strutturali.
È per questo che rilanciamo con forza la nostra proposta di legge Sblocca
Stipendi, per indicizzare i salari all’inflazione reale, rafforzare i
contratti collettivi e difendere il potere d’acquisto delle famiglie
italiane.
Il nostro Paese ha bisogno di giustizia salariale, non di propaganda”,
conclude Bonelli.
UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl