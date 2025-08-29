(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 *ISTAT, Bonelli (AVS): “Le bugie della Meloni smascherate dai dati, il caro
vita impoverisce le famiglie italiane”*
“L’inflazione continua a colpire duramente le famiglie italiane: secondo i
dati ISTAT di agosto, il carrello della spesa accelera al +3,5%, con
aumenti che riguardano beni alimentari, per la cura della casa e della
persona. Anche l’inflazione di fondo cresce al +2,1%.
Di fronte a questi numeri, dal governo Meloni arrivano solo bugie per
nascondere la verità che gli italiani conoscono bene e che vivono ogni
giorno sulla propria pelle con il caro vita.
Mentre aumentano i prezzi di pane, pasta, latte e beni di prima necessità,
l’esecutivo racconta bugie e non dà risposte di fronte all’aumento della
povertà assoluta.
Dov’è il Paese delle meraviglie narrato in questi giorni dalla Presidente
Meloni?”
Così Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde, che
prosegue:
“Ci troviamo di fronte a un governo che ha scelto di proteggere rendite e
profitti, mentre scarica il peso dell’inflazione su lavoratori, pensionati
e famiglie.
Basti pensare che, solo negli ultimi tre anni, le società energetiche e
bancarie hanno realizzato oltre 100 miliardi di extraprofitti, mentre le
famiglie italiane sono sempre più povere.
Non basta più parlare di ripresa: servono misure concrete, immediate,
strutturali.
È per questo che rilanciamo con forza la nostra proposta di legge Sblocca
Stipendi, per indicizzare i salari all’inflazione reale, rafforzare i
contratti collettivi e difendere il potere d’acquisto delle famiglie
italiane.
Il nostro Paese ha bisogno di giustizia salariale, non di propaganda”,
conclude Bonelli.
