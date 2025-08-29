Invito stampa 1° settembre – Presentazione dati attività economiche in città nel periodo 2020-2024. Ore 10:30, Sala Rappresentanza

(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 Invito stampa
Parma, 29 agosto 2025. Lunedì 1° settembre 2025, alle ore 10:30, nella Sala di Rappresentanza del Municipio, è in programma la conferenza stampa di presentazione dell’analisi dei dati sull’andamento delle attività economiche in città nel periodo 2020-2024. Interverranno il Sindaco Michele Guerra e l’Assessora alla Rigenerazione Urbana con delega alle Attività economiche e alla Pianificazione per il commercio Chiara Vernizzi.
La stampa è invitata.
Comune di Parma – Settore Relazioni esterne e Archivi – Ufficio Comunicazione
Comunicati e notizie: http://www.comune.parma.it
Facebook @officialparma – Instagram @comuneparma
YouTube CittàdiParma – Flickr – Canale WhatsApp
[https://allegati.comune.parma.it/firmaposta/Firma2024-600×115.png]
(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 Invito stampa