Invito CONFERENZA STAMPA | Viva Bertoncello: evento benefico e intitolazione palco

(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 Viva Bertoncello Ferrara celebra la pioniera della danza
Ferrara omaggia Viva Bertoncello, ballerina e coreografa di fama, titolare
della storica scuola di danza Este Viva, la prima della città estense.
L’evento, organizzato da famiglia, allievi, Comune e Teatro Comunale di
Ferrara, culminerà con l’intitolazione di un palco dell’Abbado.
Riconoscimento al suo ruolo di “istituzione per la città” e al legame con
il Teatro, “residenza” della sua scuola.
La presentazione ufficiale dell’iniziativa sarà
Martedì 2 settembre 2025 – ore 12
Ridotto del Teatro Comunale di Ferrara
(corso Martiri della Libertà 5)
Saranno presenti Cristina Coletti, assessore politiche socio-sanitarie del
Comune di Ferrara; Anna Rosa Fava, relazioni istituzionali e supporto
attività Fondazione Teatro Comunale Ferrara; Maria Elena Mantellini, figlia
di Viva Bertoncello e organizzatrice evento; Marika Massarenti, presidente
associazione Nati Prima; Elisa Sambini, Coop Boschetto 26.
Gli organi di informazione sono invitati a partecipare.
(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 Viva Bertoncello Ferrara celebra la pioniera della danza