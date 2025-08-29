Close Menu
venerdì 29 Agosto 2025
IL COMUNE COMUNICA – Bari Piano Festival 2025 e residenza artistica di Nani Chacon: domani l'assessora Romano al vernissage a Palazzo di Città

(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2025

(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 BARI PIANO FESTIVAL 2025
RESIDENZA ARTISTICA DI NANI CHACON
DOMANI L’ASSESSORA ROMANO AL VERNISSAGE
A PALAZZO DI CITTÀ
Domani pomeriggio, sabato 30 agosto, alle ore 18 nella sala ex Tesoreria di Palazzo di Città, l’assessora alle Culture Paola Romano parteciperà al vernissage di Nani Chacon, artista nativa americana di fama internazionale che, nell’ambito dell’ottava edizione del Bari Piano Festival, è stata protagonista della residenza artistica in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Bari. All’appuntamento sarà presente anche Emanuele Arciuli, direttore artistico del Bari Piano Festival.
In occasione del vernissage, Nani Chacon donerà al Comune di Bari l’opera realizzata nel corso della residenza artistica, dal titolo “La Processione”.

