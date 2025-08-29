Festival del Pensare Contemporaneo, giovedì 4 settembre a Roma la presentazione ufficiale della 3° edizione

(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 Conferenza stampa nazionale
Festival del Pensare
Contemporaneo 2025
Giovedì 4 settembre 2025, ore 12:00
Associazione della Stampa Estera in Italia,
Palazzo Grazioli – Via del Plebiscito 102, Roma
Intervengono:
Katia Tarasconi – Sindaca di Piacenza,
Mario Magnelli – Presidente Comitato promotore,
Cristina Ferrari – Direttrice Fondazione Teatri,
Alessandro Fusacchia – Curatore,
Andrea Colamedici e Maura Gancitano – Direzione ﬁlosoﬁca.
Con la partecipazione speciale di:
Roberto Gualtieri – Sindaco di Roma.
Diretta streaming sulle pagine ufﬁciali
dell’Associazione della Stampa Estera
in Italia e del Festival del Pensare
Contemporaneo.
@festivalpensarecontemporaneo
RSVP stampa
Si prega di comunicare la propria partecipazione entro le ore 18:00
(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 Conferenza stampa nazionale