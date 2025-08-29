Close Menu
Comunicato stampa – Aste supplementari titoli di Stato del 29 agosto 2025

(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2025

La Banca d’Italia comunica l’esito dei collocamenti supplementari di titoli di Stato, riservati agli operatori
specialisti, svolti nella giornata del 29 agosto 2025
BTP 2,7% 5 anni scadenza 01-10-2030
BTP 3,65% 10 anni scadenza 01-08-2035
BTP 3,6% 10 anni scadenza 01-10-2035
CCTeu T.V. 7 anni scadenza 15-04-2034
Tipo titolo
BTP 2,7% 5 anni
Data emissione
11-06-2025
Data scadenza
01-10-2030
Numero tranche
Data regolamento
01-09-2025
Importo offerto
Importo richiesto
Importo assegnato
Importo in circolazione
Tipo titolo
BTP 3,65% 10 anni
Data emissione
15-01-2025
Data scadenza
01-08-2035
Numero tranche
Data regolamento
01-09-2025
Importo offerto
Importo richiesto
Importo assegnato
Importo in circolazione
Tipo titolo
BTP 3,6% 10 anni
Data emissione
02-05-2025
Data scadenza
01-10-2035
Numero tranche
Data regolamento
01-09-2025
Importo offerto
Importo richiesto
Importo assegnato
Importo in circolazione
Tipo titolo
CCTeu T.V. 7 anni
Data emissione
15-04-2025
Data scadenza
15-04-2034
Numero tranche
Data regolamento
01-09-2025
Importo offerto
Importo richiesto
Importo assegnato
Importo in circolazione
