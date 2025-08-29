Comunicato stampa – Aste supplementari titoli di Stato del 29 agosto 2025

(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 Comunicato Stampa
La Banca d’Italia comunica l’esito dei collocamenti supplementari di titoli di Stato, riservati agli operatori
specialisti, svolti nella giornata del 29 agosto 2025
BTP 2,7% 5 anni scadenza 01-10-2030
BTP 3,65% 10 anni scadenza 01-08-2035
BTP 3,6% 10 anni scadenza 01-10-2035
CCTeu T.V. 7 anni scadenza 15-04-2034
Tipo titolo
BTP 2,7% 5 anni
Data emissione
11-06-2025
Data scadenza
01-10-2030
Numero tranche
Data regolamento
01-09-2025
Importo offerto
Importo richiesto
Importo assegnato
Importo in circolazione
Tipo titolo
BTP 3,65% 10 anni
Data emissione
15-01-2025
Data scadenza
01-08-2035
Numero tranche
Data regolamento
01-09-2025
Importo offerto
Importo richiesto
Importo assegnato
Importo in circolazione
Tipo titolo
BTP 3,6% 10 anni
Data emissione
02-05-2025
Data scadenza
01-10-2035
Numero tranche
Data regolamento
01-09-2025
Importo offerto
Importo richiesto
Importo assegnato
Importo in circolazione
Tipo titolo
CCTeu T.V. 7 anni
Data emissione
15-04-2025
Data scadenza
15-04-2034
Numero tranche
Data regolamento
01-09-2025
Importo offerto
Importo richiesto
Importo assegnato
Importo in circolazione
