Close Menu
Trending
venerdì 29 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Sicilia

[Comune Palermo] Dichiarazione Giuseppe Federico: ” ” Si accoglie con favore la decisione del Sindaco di sollecitare Reset affinché venga data massima priorità alle operazioni di diserbo nei perimetri e nelle aree esterne degli istituti scolastici”

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2025

(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 Si inoltra quanto segue
Patrizia Biagi
Ufficio Stampa
Comune di Palermo
” Si accoglie con favore la decisione del Sindaco di sollecitare Reset
affinché venga data massima priorità alle operazioni di diserbo nei
perimetri e nelle aree esterne degli istituti scolastici. Tale indirizzo,
volto a tutelare l’incolumità dei bambini e a garantire un ambiente
decoroso e sicuro intorno alle scuole, rappresenta un segnale importante di
attenzione verso le esigenze del territorio. Si auspica che, con l’avvio
delle potature previste nell’ambito dell’accordo quadro, venga mantenuta la
medesima linea di indirizzo, ponendo al centro la sicurezza degli alunni e
la cura degli spazi scolastici. In tal senso, la Seconda Circoscrizione ha
già individuato priorità specifiche per gli interventi di potatura, con
particolare attenzione alle situazioni di emergenza e alle alberature
prossime agli istituti scolastici. È doveroso sottolineare che il problema
delle alberature non è nato oggi: questa amministrazione ha ereditato una
situazione critica dalle precedenti amministrazioni, in quanto in molte
aree non si effettuano potature da oltre dieci anni. Tale incuria ha
generato condizioni di rischio che oggi richiedono interventi urgenti e
mirati. Tra le aree segnalate con urgenza si evidenziano: viale dei
Picciotti, dove insistono sei plessi scolastici; via Bazzano (scuola
Alagna); via Panzera (scuola Padre Puglisi). In queste zone si riscontrano
condizioni che richiedono interventi tempestivi. A seguire, si ritiene
necessario estendere le operazioni a tutte le altre scuole e strade in cui
la presenza di alberi in stato critico rappresenta un potenziale pericolo
per la cittadinanza. In alcune vie, come via Antonio Rudinì, via Giafar e
corso dei Mille, la situazione è tale da impedire persino ai residenti di
affacciarsi dalle proprie abitazioni”.
Lo dichiara Giuseppe Federico Presidente della seconda Circoscrizione

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl