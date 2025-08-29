[Comune Palermo] Dichiarazione Giuseppe Federico: ” ” Si accoglie con favore la decisione del Sindaco di sollecitare Reset affinché venga data massima priorità alle operazioni di diserbo nei perimetri e nelle aree esterne degli istituti scolastici”

(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 Si inoltra quanto segue
” Si accoglie con favore la decisione del Sindaco di sollecitare Reset
affinché venga data massima priorità alle operazioni di diserbo nei
perimetri e nelle aree esterne degli istituti scolastici. Tale indirizzo,
volto a tutelare l’incolumità dei bambini e a garantire un ambiente
decoroso e sicuro intorno alle scuole, rappresenta un segnale importante di
attenzione verso le esigenze del territorio. Si auspica che, con l’avvio
delle potature previste nell’ambito dell’accordo quadro, venga mantenuta la
medesima linea di indirizzo, ponendo al centro la sicurezza degli alunni e
la cura degli spazi scolastici. In tal senso, la Seconda Circoscrizione ha
già individuato priorità specifiche per gli interventi di potatura, con
particolare attenzione alle situazioni di emergenza e alle alberature
prossime agli istituti scolastici. È doveroso sottolineare che il problema
delle alberature non è nato oggi: questa amministrazione ha ereditato una
situazione critica dalle precedenti amministrazioni, in quanto in molte
aree non si effettuano potature da oltre dieci anni. Tale incuria ha
generato condizioni di rischio che oggi richiedono interventi urgenti e
mirati. Tra le aree segnalate con urgenza si evidenziano: viale dei
Picciotti, dove insistono sei plessi scolastici; via Bazzano (scuola
Alagna); via Panzera (scuola Padre Puglisi). In queste zone si riscontrano
condizioni che richiedono interventi tempestivi. A seguire, si ritiene
necessario estendere le operazioni a tutte le altre scuole e strade in cui
la presenza di alberi in stato critico rappresenta un potenziale pericolo
per la cittadinanza. In alcune vie, come via Antonio Rudinì, via Giafar e
corso dei Mille, la situazione è tale da impedire persino ai residenti di
affacciarsi dalle proprie abitazioni”.
Lo dichiara Giuseppe Federico Presidente della seconda Circoscrizione
