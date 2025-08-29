[Comune Palermo] Colla sul lucchetto dell’ex chimica Arenella. Dichiarazione assessora Alaimo

(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 «L’atto intimidatorio compiuto mettendo la colla sul lucchetto del cancello
all’ingresso dell’ex Chimica Arenella non spaventa affatto
l’amministrazione, impegnata da anni a contrastare ogni forma di
illegalità. Se qualcuno pensa che basti così poco per fermare la nostra
determinazione a ristabilire la legalità nei luoghi abbandonati della
città, si sbaglia di grosso. Siamo pronti fin da subito a rafforzare le
misure di controllo su queste aree con l’obiettivo di rendere Palermo una
città più vivibile e sicura».
Lo dichiara l’assessora comunale al Bilancio, al Patrimonio e alla
Legalità, Brigida Alaimo, che questa mattina ha provveduto personalmente a
sostituire il lucchetto danneggiato.
Antonella Di Maggio
Ufficio Stampa
Comune di Palermo
