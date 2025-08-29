(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 CASA, SANTILLO (M5S): IN COMMISSIONE LAVORO AVANZATO, MELONI FA FINTA CHE PARLAMENTO NON ESISTE
ROMA, 29 ago. – “I roboanti annunci di Meloni dal palco del meeting Rimini forniscono la misura di quanto la premier viva nell’ignavia rispetto a ciò che accade in Parlamento. In commissione Ambiente alla Camera siamo in fase avanzatissima nel lavoro per far convergere diverse proposte di legge per arrivare a un “piano casa” che sia il più possibile efficace e alla portata di tutti. Abbiamo già svolto decine e decine di audizioni e analizzato molteplici report per dare agli italiani risposte adeguate, con meccanismi di sgravio per chi deve acquistare una prima casa o per aprire una nuova stagione di sostegno alle famiglie che vedono il bilancio familiare letteralmente zavorrato dalle spese per la casa. Anche oggi, Cna ci dice che l’affitto si mangia il 44% del reddito medio di un operaio, con picchi del 65% in città come Milano. Nel contrasto al caro-affitti e al caro-mutui, l’esecutivo attuale non ha prodotto nulla. Fa cadere le braccia quindi ascoltare Meloni fare demagogia spicciola: come di consueto, ci troviamo dinanzi all’ennesima sparata elettorale in vista delle regionali. Meloni continua a far finta che il Parlamento non esiste, nonostante ai lavori della commissione sopracitati abbiano preso parte anche esponenti del suo partito. Il copione si ripete: Meloni quando parla lo fa sempre da segretario di partito, mai da premier. Così la risoluzione dei problemi degli italiani restano sempre un’illusione “verbale”: con questo governo l’emergenza abitativa si è decisamente aggravata, ed è singolare che dopo tre anni di immobilismo la premier si erga a “problem solver”. C’è un limite a tutto”. Così il vicepresidente della comm. ambiente della Camera Agostino Santillo (M5s).
—————–
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle
(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 CASA, SANTILLO (M5S): IN COMMISSIONE LAVORO AVANZATO, MELONI FA FINTA CHE PARLAMENTO NON ESISTE