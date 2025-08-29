(ARC) Mostre: Anzil, Movimento Interlocutorio di Piu spettatore protagonista

(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 Udine, 29 ago “La Regione Friuli Venezia Giulia sostiene con
convinzione la Fondazione Syncretika in questa nuova tappa del
suo percorso culturale. Movimento Interlocutorio non ? solo una
mostra di valore artistico, ma rappresenta un passaggio simbolico
verso un futuro d’innovazione e partecipazione attiva del
pubblico. Adriano Piu, con la sua ricerca sui materiali e sulle
forme, parla direttamente al visitatore, trasformandolo da
spettatore in protagonista. Questo traguardo segna l’avvio di una
stagione nuova per Syncretika e per la nostra Regione, che vede
nella cultura una leva di crescita e identit? condivisa”.
Lo ha affermato il vicegovernatore con delega alla Cultura Mario
Anzil alla vernice della mostra Movimento Interlocutorio/Adriano
Piu, inaugurata alla ex Chiesa di San Francesco di Udine.
Anzil ha sottolineato che la Regione Friuli Venezia Giulia ha
creduto nel valore culturale di questa iniziativa, finanziando la
mostra attraverso la linea contributiva “Manifestazioni
espositive” con un sostegno di 30mila euro.
Si tratta della prima mostra con patrocinio regionale per
Syncretika, che in poco pi? di un anno ha saputo trasformarsi da
associazione a fondazione, organizzare tre mostre di respiro
crescente e consolidarsi come realt? solida e affidabile, capace
di guardare al futuro e di imporsi come partner di riferimento
nel panorama culturale regionale.
Sono intervenuti alla vernice oltre all’artista, il presidente di
Synkretica Massimo Borgobello, il critico Diego Antonio
Collovini, la curatrice Katia Fior, il direttore artistico
Synkretica Carlo Stragapede, l’assessore alla Cultura del Comune
di Udine Federico Pirone.
ARC/EP/ma
292001 AGO 25
