Close Menu
Trending
venerdì 29 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Friuli Venezia Giulia

(ARC) Mostre: Anzil, Movimento Interlocutorio di Piu spettatore protagonista

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2025

(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 Udine, 29 ago “La Regione Friuli Venezia Giulia sostiene con
convinzione la Fondazione Syncretika in questa nuova tappa del
suo percorso culturale. Movimento Interlocutorio non ? solo una
mostra di valore artistico, ma rappresenta un passaggio simbolico
verso un futuro d’innovazione e partecipazione attiva del
pubblico. Adriano Piu, con la sua ricerca sui materiali e sulle
forme, parla direttamente al visitatore, trasformandolo da
spettatore in protagonista. Questo traguardo segna l’avvio di una
stagione nuova per Syncretika e per la nostra Regione, che vede
nella cultura una leva di crescita e identit? condivisa”.
Lo ha affermato il vicegovernatore con delega alla Cultura Mario
Anzil alla vernice della mostra Movimento Interlocutorio/Adriano
Piu, inaugurata alla ex Chiesa di San Francesco di Udine.
Anzil ha sottolineato che la Regione Friuli Venezia Giulia ha
creduto nel valore culturale di questa iniziativa, finanziando la
mostra attraverso la linea contributiva “Manifestazioni
espositive” con un sostegno di 30mila euro.
Si tratta della prima mostra con patrocinio regionale per
Syncretika, che in poco pi? di un anno ha saputo trasformarsi da
associazione a fondazione, organizzare tre mostre di respiro
crescente e consolidarsi come realt? solida e affidabile, capace
di guardare al futuro e di imporsi come partner di riferimento
nel panorama culturale regionale.
Sono intervenuti alla vernice oltre all’artista, il presidente di
Synkretica Massimo Borgobello, il critico Diego Antonio
Collovini, la curatrice Katia Fior, il direttore artistico
Synkretica Carlo Stragapede, l’assessore alla Cultura del Comune
di Udine Federico Pirone.
ARC/EP/ma
292001 AGO 25

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl