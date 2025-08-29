Close Menu
venerdì 29 Agosto 2025
Friuli Venezia Giulia

(ARC) Eventi: Callari, Fierascena restituisce a Gorizia un luogo del cuore

2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2025

(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 Gorizia, 29 ago – “La Chiesa delle Stimmate ? una perla del Parco
Basaglia perch? legata alla storia di questo luogo, rappresenta
quasi un monumento per questo parco. Un luogo del cuore che viene
restituito alla comunit? di Gorizia, dopo anni di immeritata
chiusura, vista la sua bellezza e la sua unicit?”.
Lo ha detto l’assessore regionale al Patrimonio Sebastiano
Callari intervenuto oggi a Gorizia, al parco Basaglia, per la
presentazione del progetto di recupero della Chiesa delle
Stimmate.
“Sono contento che l’immobile sia oggetto di riqualificazione e
riconversione grazie a fondi regionali con cui offrire alla citt?
di Gorizia un nuovo spazio di medie dimensioni in grado di
ospitare eventi e attivit? e promuovere la valorizzazione del
parco in chiave culturale. Con il nuovo palazzo del Csm e la
riqualificazione di tutto il parco ? l’intera area ad assumere
nuova vita per la citt?” ha chiosato Callari.
Il progetto si intitola Piccolo Cielo, come ha spiegato la
presidente di Fierascena Elisa Menon, da cui ? nata l’idea di
creare un luogo che potesse accogliere, incubare e valorizzare
progetti, attivit? ed eventi contraddistinti dalla commistione
tra cultura e inclusione, nello stesso luogo in cui si sono
aperte le porte della speranza a tutti coloro che hanno
riacquisito il loro diritto di essere persone.
L’iniziativa, che ha ottenuto il finanziamento regionale
nell’ambito del bando triennale “Contenitori Culturali Creativi”,
per un totale di 600mila euro, ha l’obiettivo di rendere fruibile
al pubblico l’edificio storico della chiesa dato in concessione
d’uso a Fierascena da Asugi che ne ? la proprietaria.
I lavori prevedono il restauro esterno dell’immobile per
riportare in luce i colori originali e la riconversione dello
spazio interno, attrezzandolo – anche dal punto di vista
impiantistico – per gli eventi culturali.
ARC/SSA/ma
292014 AGO 25

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl