venerdì 29 Agosto 2025
All’Università di Parma dall’8 settembre è tempo di Welcome Days

(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2025

(AGENPARL) – Fri 29 August 2025
https://www.unipr.it/node/109558
il comunicato stampa relativo ai Welcome Days dell’Università di Parma.
COMUNICATO STAMPA
ALL’UNIVERSITÀ DI PARMA DALL’8 SETTEMBRE È TEMPO DI WELCOME DAYS
Al via le “lezioni zero” d’accoglienza per le matricole, per guidarle alla scoperta dell’Ateneo e dei suoi servizi
Parma, 29 agosto 2025 – Dall’8 settembre all’Università di Parma è tempo di Welcome Days, le lezioni d’accoglienza per le matricole. Ogni corso di laurea (triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico) inizierà l’anno accademico con un Welcome Day: una “lezione zero” in cui le nuove iscritte e i nuovi iscritti saranno guidati alla scoperta dell’Ateneo e dei suoi servizi.
Il calendario degli incontri è in via di completamento.
Le info su giorno e aula di ogni “lezione zero” sono o saranno disponibili sull’Agenda studenti alla voce “Orario delle lezioni” e sui siti web dei singoli Dipartimenti, e saranno raggiungibili anche dalla pagina web dedicata; da questa pagina le matricole possono scaricare direttamente guide e materiali utili. La pagina è in corso di aggiornamento
Nelle lezioni di accoglienza le matricole potranno capire come è organizzata l’Università, e in particolare il corso a cui si sono iscritte. L’iniziativa ha lo scopo di fornire indicazioni e suggerimenti utili, in modo che studentesse e studenti possano organizzare e svolgere al meglio il proprio percorso sentendosi supportate/i, e di presentare le agevolazioni, le opportunità e i servizi che vengono messi a loro disposizione. Insomma, una panoramica sintetica ma ricca di informazioni per nuove iscritte e nuovi iscritti, per dare il via alla loro nuova vita universitaria.
Ufficio Stampa
U.O. Comunicazione Istituzionale e Cerimoniale
Università degli Studi di Parma
Via Università, 12 – 43121 Parma
http://www.unipr.it
