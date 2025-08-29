(ACON) SPORT. MAURMAIR (FDI): MEDUNO CAPITALE CORSA MONTAGNA CON 1100 ATLETI

(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 (ACON) Trieste, 29 ago – L’inaugurazione di ieri ha dato il via
a tre intense giornate di emozioni, sport e condivisione a
Meduno, che per l’occasione si ? trasformata nella capitale della
corsa in montagna. Sono 1.136 gli atleti provenienti da 37 Paesi
del mondo giunti in Friuli Venezia Giulia per partecipare a un
evento di grande respiro internazionale, capace di unire la
bellezza della montagna alla passione per lo sport.
Lo si legge in una nota diffusa dal consigliere regionale Markus
Maurmair (Fratelli d’Italia).
“Questa manifestazione – dichiara Maurmair – ? un’occasione
preziosa per valorizzare il nostro territorio, le sue peculiarit?
naturali e la capacit? organizzativa delle nostre comunit?.
Meduno, con l’organizzazione dell’inaugurazione, si ? gi?
dimostrata all’altezza di un evento di livello mondiale, capace
di attrarre sportivi e visitatori da ogni angolo del globo”.
“Lo sport in montagna – aggiunge il consigliere di FdI – ? una
leva potente per lo sviluppo sostenibile delle aree interne:
promuove uno stile di vita sano, genera economia e rafforza il
senso di appartenenza. Questa tre giorni lo dimostra con forza”.
