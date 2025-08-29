Close Menu
Trending
venerdì 29 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Friuli Venezia Giulia

(ACON) CULTURA. MARTINES (PD): RIEVOCAZIONI STORICHE, SERVE COORDINAMENTO

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2025

(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 (ACON) Udine, 29 ago – “Il ruolo che le rievocazioni storiche,
come quella di Palmanova, rivestono ? strategico per la crescita
culturale e parallelamente turistica. Per questo ? necessario un
coordinamento strategico e un serio programma di marketing
territoriale riprendendo il progetto Cluster rievocazioni
storiche”.
Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale Francesco
Martines (Pd) a margine della presentazione, nella sede della
Regione di Udine, dell’evento “Palma alle Armi 1809 l’assedio”,
la pi? grande rievocazione storica napoleonica d’Italia in
programma dal 5 al 7 settembre a Palmanova.
“In quest’ottica di crescita, ben venga la proposta di legge
regionale presentata recentemente per certificare le rievocazioni
storiche del Fvg. L’idea di una certificazione, in realt?, era
partita su iniziativa del Comune di Palmanova nel lontano 2016,
quando si cre? un tavolo con la regia di Promoturismo. Quel
percorso – ricorda Martines, gi? sindaco di Palmanova – ? stato
interrotto e adesso ripreso in questa legislatura. Ci si augura
che la legge arrivi quanto prima in discussione e che per il
prossimo anno ci siano importanti risorse per valorizzare questi
eventi di rilievo”.
Dietro queste rievocazioni, prosegue l’esponente dem, “c’? tanto
volontariato che va premiato e quindi sar? necessario inserire
all’interno della prossima legge una norma che in qualche modo
preveda la necessit? di una calendarizzazione al fine di evitare
sovrapposizioni, come quella tra Palmanova e Valvasone Arzene,
che attualmente ci sono e che in parte sviliscono il tanto lavoro
fatto dai gruppi storici”.
Secondo Martines, “questo porterebbe vantaggi non solo agli
organizzatori, ma soprattutto ai tanti visitatori italiani e
stranieri che cos? potranno godere durante tutto l’anno delle
tante offerte culturali e storiche della nostra regione. Quindi –
conclude il consigliere del Pd – ? necessario un censimento cos?
come una seria certificazione delle rievocazioni che ripercorra
autenticamente sotto gli aspetti filologici e storici gli eventi,
per arrivare a un programma che attraverso Promoturismo
garantisca un forte marketing territoriale”.
ACON/COM/fa
291837 AGO 25

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl