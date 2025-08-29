(ACON) CULTURA. MARTINES (PD): RIEVOCAZIONI STORICHE, SERVE COORDINAMENTO

(AGENPARL) – Fri 29 August 2025 (ACON) Udine, 29 ago – “Il ruolo che le rievocazioni storiche,
come quella di Palmanova, rivestono ? strategico per la crescita
culturale e parallelamente turistica. Per questo ? necessario un
coordinamento strategico e un serio programma di marketing
territoriale riprendendo il progetto Cluster rievocazioni
storiche”.
Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale Francesco
Martines (Pd) a margine della presentazione, nella sede della
Regione di Udine, dell’evento “Palma alle Armi 1809 l’assedio”,
la pi? grande rievocazione storica napoleonica d’Italia in
programma dal 5 al 7 settembre a Palmanova.
“In quest’ottica di crescita, ben venga la proposta di legge
regionale presentata recentemente per certificare le rievocazioni
storiche del Fvg. L’idea di una certificazione, in realt?, era
partita su iniziativa del Comune di Palmanova nel lontano 2016,
quando si cre? un tavolo con la regia di Promoturismo. Quel
percorso – ricorda Martines, gi? sindaco di Palmanova – ? stato
interrotto e adesso ripreso in questa legislatura. Ci si augura
che la legge arrivi quanto prima in discussione e che per il
prossimo anno ci siano importanti risorse per valorizzare questi
eventi di rilievo”.
Dietro queste rievocazioni, prosegue l’esponente dem, “c’? tanto
volontariato che va premiato e quindi sar? necessario inserire
all’interno della prossima legge una norma che in qualche modo
preveda la necessit? di una calendarizzazione al fine di evitare
sovrapposizioni, come quella tra Palmanova e Valvasone Arzene,
che attualmente ci sono e che in parte sviliscono il tanto lavoro
fatto dai gruppi storici”.
Secondo Martines, “questo porterebbe vantaggi non solo agli
organizzatori, ma soprattutto ai tanti visitatori italiani e
stranieri che cos? potranno godere durante tutto l’anno delle
tante offerte culturali e storiche della nostra regione. Quindi –
conclude il consigliere del Pd – ? necessario un censimento cos?
come una seria certificazione delle rievocazioni che ripercorra
autenticamente sotto gli aspetti filologici e storici gli eventi,
per arrivare a un programma che attraverso Promoturismo
garantisca un forte marketing territoriale”.
