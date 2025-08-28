Close Menu
Trending
giovedì 28 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

VIOLENZA DONNE. LANCELLOTTA (FDI): SOLIDARIETA’ A PRESIDENTE MELONI E A TUTTE LE DONNE VITTIME DI INSULTI SESSISTI ONLINE

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2025

(AGENPARL) – Thu 28 August 2025 VIOLENZA DONNE. LANCELLOTTA (FDI): SOLIDARIETA’ A PRESIDENTE MELONI E A TUTTE LE DONNE VITTIME DI INSULTI SESSISTI ONLINE
“Esprimo, anche a nome del Gruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Bicamerale d’inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di Violenza di Genere, piena solidarietà e vicinanza al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a tutte le donne vittime, in queste ore, di una vera e propria violenza perpetrata attraverso l’uso del web e di alcune pagine social. Qualche giorno fa ne era stata vittima l’amica e collega Alice Buonguerrieri, gravemente insultata su una pagina Facebook, dove l’attacco politico è stato accompagnato da uno slogan e da una sua fotografia con espliciti riferimenti sessuali. Oggi veniamo a conoscenza di un sito web che ha preso di mira, partendo dal Presidente Meloni, molte donne della politica, dell’associazionismo, dello spettacolo. Atteggiamenti intollerabili che devono, con forza, essere denunciati pubblicamente. Ormai è evidente che non ci troviamo di fronte a un fatto isolato, ma sono molteplici gli episodi di sessismo online ai danni di donne più o meno note. Confidiamo nella giustizia affinchè vengano puniti in modo esemplare gli autori di questi contenuti di inaudita violenza. Cercheremo, in Commissione Bicamerale, di lavorare per individuare ulteriori e nuovi strumenti che possano contrastare efficacemente questi fenomeni e, al contempo, promuovere la cultura del rispetto della donna in ogni ambito, partendo anche dall’adozione di linguaggi comunicativi ed espressivi più corretti nell’utilizzo di internet”. Lo dichiara in una nota il deputato Elisabetta Lancellotta, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di Violenza di Genere
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl