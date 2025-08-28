(AGENPARL) – Thu 28 August 2025 VIOLENZA DONNE. LANCELLOTTA (FDI): SOLIDARIETA’ A PRESIDENTE MELONI E A TUTTE LE DONNE VITTIME DI INSULTI SESSISTI ONLINE
“Esprimo, anche a nome del Gruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Bicamerale d’inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di Violenza di Genere, piena solidarietà e vicinanza al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a tutte le donne vittime, in queste ore, di una vera e propria violenza perpetrata attraverso l’uso del web e di alcune pagine social. Qualche giorno fa ne era stata vittima l’amica e collega Alice Buonguerrieri, gravemente insultata su una pagina Facebook, dove l’attacco politico è stato accompagnato da uno slogan e da una sua fotografia con espliciti riferimenti sessuali. Oggi veniamo a conoscenza di un sito web che ha preso di mira, partendo dal Presidente Meloni, molte donne della politica, dell’associazionismo, dello spettacolo. Atteggiamenti intollerabili che devono, con forza, essere denunciati pubblicamente. Ormai è evidente che non ci troviamo di fronte a un fatto isolato, ma sono molteplici gli episodi di sessismo online ai danni di donne più o meno note. Confidiamo nella giustizia affinchè vengano puniti in modo esemplare gli autori di questi contenuti di inaudita violenza. Cercheremo, in Commissione Bicamerale, di lavorare per individuare ulteriori e nuovi strumenti che possano contrastare efficacemente questi fenomeni e, al contempo, promuovere la cultura del rispetto della donna in ogni ambito, partendo anche dall’adozione di linguaggi comunicativi ed espressivi più corretti nell’utilizzo di internet”. Lo dichiara in una nota il deputato Elisabetta Lancellotta, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di Violenza di Genere
