(AGENPARL) – Thu 28 August 2025 SESSISMO, MORGANTE(FDI): ALLEANZA UOMO- DONNA PER CULTURA DEL RISPETTO
“Ferma condanna per la diffusione di sessiste e volgari immagini che ledono e colpiscono la dignità di colleghe. Azioni come queste, nel caso in questione rivolte contro le donne, sono una forma di violenza, e, come tale, è sempre da condannare. Costruire immagini sessiste e volgari, accompagnate da commenti altrettanto disdicevoli, è profondamente offensivo. La donna non è un oggetto e merita rispetto.
Oltre alla dignità vengono lesi i diritti fondamentali alla privacy, alla riservatezza e al consenso. I social non devono diventare megafono di violenza, offese e abusi.
La chiusura della piattaforma non spegne una polemica che purtroppo è all’ordine del giorno: la consuetudine del disprezzo va sradicata e questo può avvenire solo ed esclusivamente tramite una sana alleanza uomo- donna. Lavoriamo per costruire una vera cultura del rispetto affinché questi fatti non si ripetano più”.
Così Maddalena Morgante, deputato e responsabile dipartimento Famiglia e Valori non negoziabili di Fratelli d’Italia.
