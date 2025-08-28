(AGENPARL) – Thu 28 August 2025 Maltempo. Bignami (FdI): grazie a governo e ministro Musumeci per proroga stato emergenza EM
“Ringrazio il Governo Meloni e il ministro della protezione civile e delle politiche del Mare Nello Musumeci per la vicinanza e il sostegno dimostrati nei confronti dei territori dell’Emilia Romagna duramente colpiti dagli eventi meteorologici dei giorni scorsi. La decisione della proroga dello stato di emergenza, che era stato deliberato nell’ottobre del 2024, conferma l’attenzione e la vicinanza alla popolazione emiliano-romagnola da parte di questo esecutivo. Purtroppo decenni di inerzia da parte delle amministrazioni regionali di centrosinistra, guidate da un folle ambientalismo ideologico, hanno reso il territorio facilmente vulnerabile agli eventi meteorologici. Come Fratelli d’Italia continueremo a stare al fianco dei cittadini ed a chiedere che siano fatti gli interventi di messa in sicurezza, su cui il governo Meloni ha garantito importanti e significative risorse”.
Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, Galeazzo Bignami.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati
(AGENPARL) – Thu 28 August 2025 Maltempo. Bignami (FdI): grazie a governo e ministro Musumeci per proroga stato emergenza EM