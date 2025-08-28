Close Menu
Trending
giovedì 28 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Maltempo. Bignami (FdI): grazie a governo e ministro Musumeci per proroga stato emergenza EM

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2025

(AGENPARL) – Thu 28 August 2025 Maltempo. Bignami (FdI): grazie a governo e ministro Musumeci per proroga stato emergenza EM
“Ringrazio il Governo Meloni e il ministro della protezione civile e delle politiche del Mare Nello Musumeci per la vicinanza e il sostegno dimostrati nei confronti dei territori dell’Emilia Romagna duramente colpiti dagli eventi meteorologici dei giorni scorsi. La decisione della proroga dello stato di emergenza, che era stato deliberato nell’ottobre del 2024, conferma l’attenzione e la vicinanza alla popolazione emiliano-romagnola da parte di questo esecutivo. Purtroppo decenni di inerzia da parte delle amministrazioni regionali di centrosinistra, guidate da un folle ambientalismo ideologico, hanno reso il territorio facilmente vulnerabile agli eventi meteorologici. Come Fratelli d’Italia continueremo a stare al fianco dei cittadini ed a chiedere che siano fatti gli interventi di messa in sicurezza, su cui il governo Meloni ha garantito importanti e significative risorse”.
Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, Galeazzo Bignami.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl