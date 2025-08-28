IL COMUNE COMUNICA – Bari Piano Festival: il concerto Actually Good | Lambert In Trio in programma domani si terrà nel Teatro Piccinni a causa delle previsioni meteo

(AGENPARL) – Thu 28 August 2025 BARI PIANO FESTIVAL
IL CONCERTO ACTUALLY GOOD | LAMBERT IN TRIO IN PROGRAMMA DOMANI SI TERRÀ NEL TEATRO PICCINNIA causa delle incerte previsioni meteo, al fine di salvaguardare la sicurezza degli spettatori e la buona riuscita dell’evento, si rende noto che il concerto organizzato nell’ambito di Bari Piano Festival, in programma domani, venerdì 29 agosto, alle ore 19, “Actually Good | Lambert in Trio” (Lambert al piano, Felix Weigt al contrabbasso e Luca Marini alla batteria), previsto a Pane e Pomodoro, si terrà nel Teatro Piccinni. Presenteranno Alceste Ayroldi e Ugo Sbisà.
Si ricorda che sarà possibile accedere al teatro a partire dalle ore 18.30. Lo spettacolo è a ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento dei posti. Pertanto non è prevista alcuna prenotazione (online o telefonica). Non sarà, invece, consentito l’accesso a concerto iniziato.
