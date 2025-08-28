CS_Iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni

(AGENPARL) – Thu 28 August 2025 ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI. C’è ANCORA QUALCHE GIORNO PER ISCRIVERSI
La richiesta di iscrizione deve essere presentata entro lunedì 1 settembre
Ancora qualche giorno per iscriversi all’Albo comunale delle Associazioni, istituito dal Comune di Spoleto ai sensi dell’art. 27 dello Statuto.
Le associazioni, gli enti e le fondazioni operanti sul territorio comunale, non ancora inserite nell’Albo, possono chiedere l’iscrizione mediante presentazione di apposita domanda da inviare al Comune di Spoleto entro lunedì 1 settembre.
Possono iscriversi:
1. le associazioni che operano nel Comune di Spoleto da almeno cinque anni dall’atto costitutivo legalmente formalizzato;
2. le associazioni dotate di personalità giuridica e non aventi fini di lucro;
3. le associazioni che risultano, a norma di Statuto, emanazione di organismi associativi nazionali e regionali;
4. Enti morali, associazioni di volontariato e fondazioni legalmente riconosciute che hanno sede o preminenti interessi nel Comune;
5. Pro Loco legalmente riconosciute
6. le associazioni che risultano iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Gli interessati possono utilizzare la modulistica predisposta dall’ente e disponibile nel sito del Comune di Spoleto https://shorturl.at/r983q.
