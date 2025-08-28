Close Menu
Trending
giovedì 28 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Gnews

CS_Iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2025

(AGENPARL) – Thu 28 August 2025 ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI. C’è ANCORA QUALCHE GIORNO PER ISCRIVERSI
La richiesta di iscrizione deve essere presentata entro lunedì 1 settembre
Ancora qualche giorno per iscriversi all’Albo comunale delle Associazioni, istituito dal Comune di Spoleto ai sensi dell’art. 27 dello Statuto.
Le associazioni, gli enti e le fondazioni operanti sul territorio comunale, non ancora inserite nell’Albo, possono chiedere l’iscrizione mediante presentazione di apposita domanda da inviare al Comune di Spoleto entro lunedì 1 settembre.
Possono iscriversi:
1. le associazioni che operano nel Comune di Spoleto da almeno cinque anni dall’atto costitutivo legalmente formalizzato;
2. le associazioni dotate di personalità giuridica e non aventi fini di lucro;
3. le associazioni che risultano, a norma di Statuto, emanazione di organismi associativi nazionali e regionali;
4. Enti morali, associazioni di volontariato e fondazioni legalmente riconosciute che hanno sede o preminenti interessi nel Comune;
5. Pro Loco legalmente riconosciute
6. le associazioni che risultano iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Gli interessati possono utilizzare la modulistica predisposta dall’ente e disponibile nel sito del Comune di Spoleto https://shorturl.at/r983q.
Città di Spoleto | piazza del Comune 1 | 06049 SPOLETO PG
http://www.comune.spoleto.pg.it

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl