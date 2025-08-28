Cambi di riferimento del 28 agosto 2025

(AGENPARL) – Thu 28 August 2025 Comunicato Stampa
DIFFUSO A CURA DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE
CAMBI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEL
28/08/2025
RILEVATI SECONDO LE PROCEDURE STABILITE NELL’AMBITO
DEL SISTEMA EUROPEO DELLE BANCHE CENTRALI
Dollaro USA
Lev bulgaro
Corona ceca
Corona danese
Lira sterlina
Fiorino ungherese
Zloty polacco
Nuovo leu romeno
Corona svedese
Franco svizzero
Corona islandese
Corona norvegese
Rublo russo
Lira turca
Dollaro australiano
Real brasiliano
Dollaro canadese
Yuan cinese
Dollaro di Hong Kong
Rupia indonesiana
Shekel israeliano
Rupia indiana
Won sudcoreano
Peso messicano
Ringgit malese
Dollaro neozelandese
Peso filippino
Dollaro di Singapore
Baht tailandese
Rand sudafricano
1,1676
171,48
1,9558
24,56
7,46480
0,86370
4,262
5,0683
11,0735
0,9353
143,00
11,7480
47,9206
1,7880
6,3147
1,6062
8,3266
9,101
19057,22
3,8855
102,254
1618,06
21,7283
4,9238
1,9871
66,535
1,498
37,754
20,5817
Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera
contro 1 euro (valuta base).
Divisione Relazioni con i media – Banca d’Italia
(AGENPARL) – Thu 28 August 2025 Comunicato Stampa