(ARC) Sport: Anzil, Brian Lignano modello di efficienza e sport

(AGENPARL) – Thu 28 August 2025 Lignano Sabbiadoro, 28 ago – “Una squadra dal suggestivo doppio
nome, come le grandi del calcio internazionale – dal Real Madrid
al Bayern Monaco – e che qui rappresenta una tradizione friulana
capace di coniugare efficienza e sport. Un modello che merita un
plauso da parte della comunit? e un sincero augurio di successo”.
Lo ha affermato il vicegovernatore della Regione con delega allo
Sport, Mario Anzil, intervenendo questa sera alla presentazione
ufficiale del Brian Lignano Calcio per la stagione 2025/2026 a
Lignano Pineta.
“La Regione – ha ricordato Anzil – continua a sostenere
concretamente lo sport: abbiamo stanziato 1,1 milioni di euro al
Comune di Precenicco per l’adeguamento dell’impianto che ospiter?
il Brian, cos? da garantire strutture all’avanguardia. Al tempo
stesso, anche il Teghil di Lignano sar? oggetto di
ristrutturazione, a conferma dell’impegno costante del Friuli
Venezia Giulia, che ? la Regione italiana che investe di pi?
nello sport”.
L’esigenza di un terzo campo da gioco si rende necessario perch?
l’impianto di Lignano sar? inagibile per gli allenamenti a causa
dei lavori in vista degli Eyof 2027.
Il vicegovernatore ha quindi sottolineato “l’importanza delle
associazioni sportive dilettantistiche, che non sono soltanto
fucine di talenti, ma soprattutto luoghi in cui si trasmettono
valori di squadra, disciplina e rispetto. Coinvolgere i giovani
nello sport significa investire sulla loro crescita personale e
su uno stile di vita sano, oltre che sul futuro delle nostre
comunit?”.
All’evento sono intervenuti, tra gli altri, anche il presidente
della squadra Zeno Roma, il presidente del Consiglio regionale
Mauro Bordin e il sindaco di Precenicco Andrea De Nicol?.
