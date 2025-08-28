(ARC) Cultura: Anzil, Amici della musica rinnova magia artistica da 104 anni

(AGENPARL) – Thu 28 August 2025 Udine, 28 ago – “Gli Amici della Musica, da oltre un secolo,104
anni, sono una presenza cara al Friuli: una realt? che ha saputo
mantenere viva la tradizione e, allo stesso tempo, adeguarsi ai
tempi contemporanei, permettendo tuttora, attraverso il
linguaggio universale della musica, di vivere autentiche
emozioni”.
Lo ha dichiarato il vicegovernatore con delega alla Cultura Mario
Anzil intervenendo alla presentazione della 104^ stagione di
concerti di Amici della Musica, alla presenza, tra gli altri,
della presidente del sodalizio Luisa Sello, del presidente del
Consiglio regionale Mauro Bordin e dell’assessore alla Cultura
del Comune di Udine Federico Pirone, oltre ai rappresentanti
degli enti sostenitori e degli sponsor tecnici.
“La musica ha il potere di farci evadere nell’incanto
dell’impossibile, di riportarci alla memoria persone e momenti
con cui l’abbiamo condivisa e artisti che hanno saputo
