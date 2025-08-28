(ARC) Ambiente: Scoccimarro, drone per sicurezza golfo Ts

(AGENPARL) – Thu 28 August 2025 Trieste, 28 ago – “Questo drone ? un prodotto all’avanguardia
in collaborazione fra Ocean e Tal che contribuir? alla sicurezza
ambientale: siamo convinti che questo possa portare un beneficio
per l’ambiente di tutto il golfo, che non ? soltanto portualit?”.
Lo ha affermato l’assessore regionale alla Difesa dell’Ambiente,
Fabio Scoccimarro, intervenendo alla conferenza stampa in cui
sono stati resi noti gli estremi del rinnovato contratto di
collaborazione tra Siot spa e Ocean srl per i servizi di
prevenzione, monitoraggio e contrasto all’inquinamento marino.
L’accordo, sottoscritto oggi e che avr? durata fino al 2029, mira
a garantire la salvaguardia del mare al Terminale Marino Siot nel
porto di Trieste.
La partnership sar? rafforzata dall’integrazione di due droni
marini all’avanguardia, i modelli Iadys Mos+ (Mobile oil skimmer)
e Jellyfishbot expert, i primi sistemi di questo tipo impiegati
in Italia. Sviluppati in collaborazione con il centro
antinquinamento nazionale francese Cedre, i dispositivi sono
progettati per raccogliere idrocarburi, oli, micro e
macro-rifiuti plastici e possono intervenire in aree difficili da
raggiungere con mezzi tradizionali, come tra le navi ormeggiate o
sotto i pontili. Possono operare in modalit? autonoma o essere
controllati da remoto.
Quanto alla portualit?, Scoccimarro ha ricordato il progetto di
elettrificazione di tutte le banchine nel solco di una ricerca di
sostenibilit?, iniziata con la decarbonizzazione e riconversione
della Ferriera di Servola.
“Crediamo nell’uso degli strumenti scientifici e tecnologici pi?
avanzati per garantire controlli continui e interventi
tempestivi, a difesa della qualit? delle acque – ha aggiunto
Scoccimarro -. Siamo impegnati concretamente nella riduzione
delle emissioni e nella promozione di progetti innovativi che
rendano il nostro mare sempre pi? sostenibile e attrattivo.
Sosteniamo le aziende che sanno fare vera impresa sostenibile,
coniugando crescita economica e tutela ambientale. Lavoriamo per
promuovere una cultura della sostenibilit?, non per vessare o
punire. Vogliamo che il Friuli Venezia Giulia sia un modello di
come sviluppo e ambiente possano andare di pari passo, mettendo
sempre la salvaguardia del mare al centro delle politiche
regionali”.
Presenti alla sigla il presidente di Siot e general manager del
Gruppo Tal, Alessandro Gorla, e l’ad di Ocean srl, Michela
Cattaruzza.
