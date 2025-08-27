Close Menu
mercoledì 27 Agosto 2025
MEETING RIMINI. TESTA(FDI) GRAZIE A MELONI OGGI ITALIA CREDIBILE E AUTOREVOLE NEL MONDO

(AGENPARL) - Roma, 27 Agosto 2025

“Davvero emozionante la calorosa accoglienza riservata al presidente Meloni dalla comunità di Comunione e Liberazione al Meeting di Rimini. Lo stesso presidente della Fondazione Meeting ha sottolineato, con parole significative, la capacità del Presidente del Consiglio di parlare a tutti, oltre le appartenenze politiche, con una visione chiara e coerente. È ormai sotto gli occhi di tutti che, grazie all’azione di Giorgia Meloni, l’Italia è tornata ad essere una nazione credibile, affidabile e protagonista nello scenario internazionale. Nel suo intervento di oggi, la Premier ha saputo unire concretezza e visione, ricordando con fermezza le riforme già messe in campo e quelle ancora da realizzare, ma anche offrendo una riflessione di alto profilo culturale e valoriale, che ha saputo toccare il cuore e la ragione dei presenti. Un discorso di grande spessore, che conferma ancora una volta la statura di Giorgia Meloni come leader nazionale e punto di riferimento per chi crede in un’Italia fondata su responsabilità, libertà e identità.” Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Guerino Testa.
Alberto Mariani
Ufficio stampa Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

