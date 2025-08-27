Close Menu
Mastella: “Bene intesa nel Pd su Fico e Piero De Luca, ma ora basta stupide guerre fratricide”

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 27 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 27 August 2025 Mastella: “Bene intesa nel Pd su Fico e Piero De Luca, ma ora basta stupide
guerre fratricide”
Benevento, 27 agosto 2025 – “Guardo con soddisfazione all’intesa raggiunta
nel Partito democratico campano sul nome di Fico quale presidente regionale
e di Piero De Luca alla guida del partito regionale. Tergiversare ancora
sarebbe stato un delitto politico. Ma ora basta con questa sghemba e
sgangherata politica dei due forni che in Campania è diventata stucchevole,
poco intelligente e autolesionista”, lo scrive il sindaco di Benevento e
leader nazionale NdC Clemente Mastella a proposito delle vicende
riguardanti lo scontro tra Regione e Comune di Napoli, entrambi a guida Pd,
in seno al Consiglio d’indirizzo del Teatro San Carlo di Napoli.
“Se la Regione e il Comune si azzuffano per le nomine in un’ istituzione
culturale, siamo messi male: è come se il portiere nell’avviare l’azione
passasse volontariamente la palla alla squadra avversaria. Di queste forme
di politica sghemba e fratricida ne so qualcosa: a Benevento sono anni che
il Pd mi tratta come fossi il suo peggior nemico e spesso si è accordata
sottobanco persino con la destra pur di avversarmi. Nonostante ciò, loro
hanno sempre perso e io sempre vinto. Ma a tutto c’è un limite”, conclude
Mastella.

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl