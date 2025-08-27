Magna Grecia: originale incontro cross culturale a Metaponto, evento sostenuto dalla Fondazione E-novation

“Bellessere, Salute, Longevità: educare agli Stili di Vita” questo è il titolo della relazione di Massimo Lucidi presidente della Fondazione E-novation all’originale tavola rotonda organizzata sabato 30 agosto, a partire dalle 18 nella magica cornice di Torremare, a Metaponto. Si tratta della prima edizione dell’evento “L’Arché. Armonia e culture del Mediterraneo in Magna Grecia”, contest organizzato dall’OCCSE (Organizzazione per la Crescita Culturale, Sociale, Economica) della Magna Grecia, un’associazione no profit che si occupa attivamente della valorizzazione del territorio metapontino dal lontano 1997.
Un incontro fortemente voluto da Cristina Gessi commercialista del territorio attiva a Matera, Roma e Pescara e vicepresidente della Fondazione E-novation che spiega così le ragioni dell’iniziativa. “Nel solco del consolidato cartello annuale di eventi culturali “Metapontion di Pitagora”, l’evento è stato battezzato “L’Arché”, il “Principio” o, se preferite, il “Fondamento”. L’obiettivo? Il recupero delle comuni origini magno greche, ampie e robuste radici che ci saldano nel tempo e nello spazio. Infatti, si darà lustro al nostro territorio, ma tessendo trame con altre realtà culturali ‘sorelle’. Il tema sarà l’identità magno greca in un armonico viaggio culturale ed emozionale, tra enogastronomia, musica e danze. Un evento di grande spessore, in sinergia con l’ente Proloco Italia, patrocinato dal Consiglio Regionale della Basilicata, dalla Provincia di Matera, dal Comune di Matera, dall’APT Basilicata, con il contributo del Comune di Bernalda, e di altri generosi supporter, operatori turistici e non solo, che ringrazieremo singolarmente in seguito”. Massimo Lucidi aggiunge: “Che bello trovare territori vivi grazie a persone e associazioni cariche di iniziative come questi Amici di Metaponto e in primis la nostra Cristina Gessi encomiabile sostenitrice di eventi che profumano di Autenticità e Speranza. Non potevamo mancare con il nostro progetto Bellessere & Fairplay che presenteremo”.
All’insegna della “xenía”, l’ospitalità di greca memoria, si prevede la compartecipazione della prestigiosa associazione materana “Amici del borgo”, molto accreditata nella valorizzazione della crapiata locale. Una bella vetrina e un’occasione imperdibile, per dimostrare che Metaponto può tornare ad essere un centro d’interesse per un target variegato, dal turista curioso al cultore di storia, spettacolo e buona tavola.
“L’Arché” si aprirà con pillole di convegnistica: nello specifico, ai saluti delle attese autorità seguiranno gli interventi illuminanti
– del prof. Angelo Tataranno, memoria storica della nostra terra e depositario del ‘cerimoniale’ della crapiata;
– di Paolo Grieco, presidente dell’Associazione “Amici del borgo”, affine all’OCCSE per il recupero e la valorizzazione delle tradizioni secolari della nostra terra;
– del dott. Maurizio Piarulli, odontoiatra e appassionato di dieta mediterranea;
– dei docenti universitari Spencer Pope e Sveva Savelli, già impegnati nel prestigioso scavo internazionale diretto nella chora metapontina dal prof. Joseph Coleman Carter;
– del prof. Massimo Lucidi presidente della Fondazione E-novation che promuove tra l’altro Stati Generali della Sostenibilità e presiede l’International Reputation Institute a Washington DC.
Seguirà il momento conviviale con la degustazione delle nostre tipicità eno-gastronomiche: delle due crapiate, quella pitagorica – rigorosamente senza fave secondo i dettami della scuola del Maestro – e quella materana, entrambe detentrici del prestigioso marchio ministeriale P.A.T. (Prodotto Agroalimentare Tradizionale), della focaccia bianca, dei vini più rappresentativi della Magna Grecia.
Poi, a partire dalle 21:00, ci allieteremo con l’esibizione dei tamburellisti, al ritmo travolgente e catartico della pizzica, tra danze antiche e moderne. Calcheranno il palco, presentati dalla brillante Silvana Laviola, i gruppi coreutico-musicali “Tamburellisti di Torrepaduli”, con il prezioso apporto dello strumentista ed etno-musicologo Pierpaolo De Giorgi, “Tamburellisti di Otranto”, “Tarantellaera di Crispiano”, “Febi Armonici di Crispiano”, “Terra e Lavoro di Napoli”, “Anema all’Antik di Villa Castelli”, “Pizzica Brin Brindisi”, “Naiadi di Metapontion”, “Danzatrici Associazione di Grottaglie”, “Elena Botti Associazione Maestri di ballo”.
Abbiamo scelto – spiegano gli organizzatori – la pizzica perché, a seguito della ricerca storica da noi condotta, è una danza che può con ogni evidenza essere associata alla vasta area di territorio di Metaponto denominata contrada “Pizzìca”, che in passato ospitava numerosi lavoratori del Salento. Infatti, il toponimo, differenziandosi appena nell’accentazione, richiama trame di una comune identità ancestrale.
Se vi sentite animati dallo spirito della Magna Grecia, non potete mancare. Si rinnoverà un’atmosfera d’altri tempi, la vera “armonia”, lontana dal trambusto che ci assedia, grazie alla quale potremo far tesoro dei precetti intramontabili della scuola pitagorica!
“Ma tu confida, perché divina è la stirpe dei mortali, ai quali la sacra Natura imbandisce e mostra apertamente tutte le cose” (Pitagora, Versi Aurei).
La partecipazione all’evento è gratuita.