mercoledì 27 Agosto 2025
Arte e cultura

Enzo Salvi ringrazia per l’affetto ricevuto dopo la perdita della mamma

(AGENPARL) - Roma, 27 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 27 August 2025 In centinaia hanno reso omaggio a Ostia ai funerali di Bruna Brunori, mamma dell’attore Enzo Salvi, purtroppo scomparsa qualche giorno fa. Attorno al dolore dei familiari si sono stretti familiari, amici, cittadini e fan del comico, ma anche tante associazioni a tutela degli animali, che mamma Bruna amava così tanto fino a trasmettere questa passione al figlio che per farla felice ha fondato l’associazione “Passione Pappagalli Free Flight” con l’amica Chiara Alessandrini. Nella chiesa gremita tra i presenti: la dolcissima Peggy, il labrador che fino all’ultimo è stata accanto al letto di Mamma Bruna, una rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri, l’attore Maurizio Mattioli, i produttori Bruno Frustaci e Mimmo Marvaso e la sua famiglia, il campione mondiale di Kickboxing Iska Mattia Faraoni e tante persone venute a dare l’ultimo saluto ad una donna speciale.
Migliaia anche i messaggi di cordoglio, tra cui quelli di Francesco Totti, Massimo Boldi, Paolo Conticini, Teo Mammucari, Andrea Roncato, Barbara De Rossi, Enrico Vanzina, arrivati da tutta Italia all’artista che ha ringraziato tutti dal profondo del cuore:
“In questo momento così doloroso per la perdita della mia amata mamma, ho sentito davvero la vostra vicinanza.
Ho pianto leggendo le vostre parole, colme di affetto e stima, che hanno saputo alleviare, anche solo per un istante, la tristezza di queste giornate.

