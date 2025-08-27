[Comune Palermo] Dichiarazione Marcello Longo Presidente Ottava Circoscrizione – Ipotesi abbattimento alberi vitali in Via Toscana per esigenze commerciali

(AGENPARL) – Wed 27 August 2025 Si inoltra quanto segue
Patrizia Biagi
Ufficio Stampa
Comune di Palermo
“In relazione alla richiesta avanzata dalla Lidl Italia al Comune di
Palermo di abbattimento di n.3 alberi di alto fusto ancora perfettamente
vitali, siti in Via Toscana, per esigenze relative all’esercizio
commerciale da attivare in loco, il sottoscritto Presidente dell’Ottava
Circoscrizione ha chiesto al Settore Verde del Comune di Palermo
informazioni al fine di conoscere in modo dettagliato gli eventuali motivi
per i quali non risulterebbe possibile trovare una soluzione alternativa
rispetto all’abbattimento degli alberi di alto fusto in questione.
Solo in subordine, il medesimo Presidente ha chiesto al Settore Verde di
limitare il pregiudizio, autorizzando l’abbattimento di un solo esemplare;
confidando che tale compromesso risulterebbe certamente già sufficiente a
contemperare le esigenze di realizzazione – da parte del privato – di un
varco carrabile per il carico e scarico delle merci.
In ogni caso, ogni sacrificio, dovrà essere compensato con la messa a
dimora di nuove alberature; precisando che l’eventuale “compensazione”,
mediante la sostituzione di alberi di alto fusto ancora in ottime
condizioni di vitalità (come quelli in argomento) con l’innesto di nuovi e
piccoli alberelli, non può che essere considerata esclusivamente una
“extrema ratio” da cercare di evitare in ogni modo possibile” .
Lo dichiara il Presidente dell’Ottava Circoscrizione Marcello Longo
