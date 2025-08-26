Close Menu
mercoledì 27 Agosto 2025
Agenparl Balcani

Nuovo governo della Republika Srpska in arrivo: sessione del Parlamento mercoledì

Floriana Cutini
Savo Minić
(AGENPARL) - Roma, 26 Agosto 2025

Il premier designato della Republika Srpska, Savo Minić, ha annunciato che chiederà la convocazione dell’Assemblea Nazionale per venerdì 29 agosto, con l’obiettivo di eleggere il nuovo governo la settimana successiva, presumibilmente mercoledì. L’annuncio è arrivato al termine delle consultazioni con i partiti della coalizione a Banja Luka.

Minić ha descritto gli incontri come “eccezionalmente corretti e positivi”, sottolineando di aver percepito l’energia necessaria per affrontare la sfida. Ha inoltre evidenziato il forte sostegno dei partner della coalizione, non solo per il rapporto di governo che presenterà, ma anche per le linee guida delineate in precedenza dal presidente Milorad Dodik.

Il premier designato ha accennato ad alcune delle priorità del nuovo esecutivo, che includeranno misure di risparmio per le nuove assunzioni e la creazione di un fondo per gli alimenti. Ha anche menzionato un’analisi delle aziende pubbliche. Nonostante il mandato di un solo anno non consenta di definire politiche a lungo termine, Minić si è detto fiducioso che si otterranno “cambiamenti significativi”.

