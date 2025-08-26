Close Menu
Meeting Rimini: Mattarella (Invitalia): “L’Europa che c’è non basta più. Interventi strutturali per la nuova programmazione”

Rimini, 26 agosto 2025 – “Abbiamo vissuto un’epoca di neoliberismo nella vita delle istituzioni europee, peraltro un neoliberismo iper-regolamentato, con meno attenzione rispetto a quello che – dal nostro punto di osservazione – sarebbe stato necessario alla coesione territoriale e alla coesione sociale. Elemento che ha creato ulteriori disallineamenti e distanze tra le aree più ricche e le aree più povere”.
Lo ha dichiarato Bernardo Mattarella, Amministratore delegato di Invitalia, intervenendo oggi al Meeting di Rimini nella tavola rotonda “Molto più di un mercato. Dal neoliberismo a uno sviluppo per l’uomo nell’Unione Europea”.
“Dal nostro punto di vista – ha proseguito l’AD di Invitalia – l’Europa che c’è non basta più. Non sotto il profilo quantitativo, ma qualitativo. È la qualità della presenza dell’Europa che deve cambiare, che deve evolversi, orientando gli interventi non necessariamente dove ci sono fallimenti di mercato, ma dove c’è necessità di incentivi allo sviluppo”.
“Quando l’Europa si è mossa in maniera unitaria e con un obiettivo preciso, come nel caso del Next Generation EU, ha fatto interventi estremamente incisivi e utili. Ora il passo successivo è rendere strutturali le eredità che ci lascia il PNRR, soprattutto in termini procedurali e di tipologia di intervento, con una grandissima attenzione alla programmazione 21-27 e ancora di più in funzione del nuovo quadro economico 2028-2034”.
Quindi un’Europa con risorse dedicate e con un’attenzione maggiore rispetto alla coesione territoriale. Con un approccio “performance based”, sulla base di quello che ci lascia in eredità l’esperienza del PNRR in termini di strumenti di monitoraggio e di avanzamento della spesa, ma anche “place based”, quindi con attenzione alle aree dove la coesione territoriale e sociale è più importante. Senza dimenticare che la finanziarizzazione dell’economia è anche una delle cause del fatto che la persona non è stata abbastanza al centro dello sviluppo economico. Abbiamo il dovere di rimetterla al centro, nella sua qualità di imprenditore, di lavoratore, di cittadino”, ha concluso Bernardo Mattarella.

