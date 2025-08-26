Close Menu
IL COMUNE COMUNICA – verifiche su due locali in via Galiani: l’esito dei controlli dell’Edilizia pericolante e dei Vigili del Fuoco

By Nessun commento1 Min Read
(AGENPARL) - Roma, 26 Agosto 2025

(AGENPARL) – Tue 26 August 2025 VERIFICHE SU DUE LOCALI IN VIA GALIANI
L’ESITO DEI CONTROLLI DELL’EDILIZIA PERICOLANTE
E DEI VIGILI DEL FUOCO
Il settore Edilizia pericolante del Comune di Bari è intervenuto oggi, martedì 26 agosto, congiuntamente ai Vigili del Fuoco, in via Galiani al civico 16, per effettuare verifiche statiche all’interno di due locali al pianterreno e al piano interrato, entrambi vuoti e in vendita, in seguito alla segnalazione di distacco di calcinacci. A esito del sopralluogo, i tecnici comunali hanno riscontrato la presenza di una trave ammalorata e hanno proceduto con la diffida per la messa in sicurezza della trave.
Il settore Edilizia pericolante precisa che si è trattato di un’ordinaria attività di verifica e che al momento non sono previsti ulteriori provvedimenti.

