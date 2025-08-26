(ARC) Eventi: Scoccimarro, 1 campionato vela d’altura tra ambiente e sport

(AGENPARL) – Tue 26 August 2025 Trieste, 26 ago – “? un orgoglio per Trieste e per il suo golfo
ospitare il primo Campionato italiano di vela d’altura Orc Double
Handed. Si conferma il legame della citt? con il suo mare, con la
tradizione della vela da cui emergono professionalit? come quella
della Societ? Triestina della Vela capace di competere con i
principali circoli internazionali. ? anche l’occasione per
celebrare il matrimonio tra ambiente e sport, con una filosofia
di vita che ? sostenibilit? e rispetto del mare”.
Lo ha detto l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente,
energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro intervenuto alla
cerimonia di apertura della prima edizione del Campionato
italiano di vela d’altura Orc Double Handed che si ? svolta nella
sede della Societ? Triestina della Vela.
Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, Roberto Dipiazza
sindaco di Trieste e Marina Simoni, presidente della Societ?
Triestina della Vela che organizza l’evento.
Due le gare in programma con una trentina di imbarcazioni
iscritte di varia dimensione ed equipaggi da due persone, sia
italiane che estere, per altrettante sfide in programma il 27 e
il 28 agosto. La prima prova offshore si svolge nel golfo di
Trieste, per l’intera giornata, mentre la seconda prova con
partenza al tramonto davanti a piazza Unit?, si protrarr? per
tutta la notte fino al faro di San Giovanni in P?lago in Croazia
per poi far rientro in citt?.
Questa formula esiste gi? a livello europeo e mondiale, ma
mancava un Campionato italiano che la Federazione Italiana Vela
ha deciso di istituire nel 2025 assegnandolo alla Societ?
Triestina della Vela.
L’alzabandiera inaugurale si ? tenuto sulle drizze di “Nibbio”,
una imbarcazione ultra centenaria, che ha fatto la storia della
Barcolana ed ? stata scelta come simbolo della cerimonia di
apertura della competizione.
