Close Menu
Trending
martedì 26 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Agenparl Italia

ROBERTO VANNACCI (LEGA) A “FILOROSSO” (RAI 3) SU UTENTI PAGINA “MIA MOGLIE”: “MI RIFIUTO DI DEFINIRLI UOMINI. SONO DEGLI SMIDOLLATI”

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 25 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 25 August 2025 ROBERTO VANNACCI (LEGA) A “FILOROSSO” (RAI 3) SU UTENTI PAGINA “MIA MOGLIE”: “MI RIFIUTO DI DEFINIRLI UOMINI. SONO DEGLI SMIDOLLATI”
“Mi rifiuto di definirli uomini, sono degli smidollati”. Lo ha affermato l’eurodeputato della Lega, Roberto Vannacci, nel corso del programma “Filorosso”, condotto da Manuela Moreno, in diretta su Rai 3, a proposito degli utenti che per circa 6 anni avevano seguito e postato foto nella pagina Facebook “Mia moglie”, chiusa nei giorni scorsi.
“Sono uomini che hanno perso il loro valore”, ha detto Vannacci, “Questo è stato il risultato. Persone che non hanno più alcuna idea di cosa sono il rispetto e la famiglia. Si nascondono dietro questi giochetti puerili. Alle donne dico mettetevi al vostro fianco degli uomini veri e non fate entrare in casa delle persone di questo tipo”.
[cid:rai_logo_96(2)_bf6f2c31-4a2d-4275-af3d-694f3b6d94db.gif]
Antonio Ranalli
Approfondimento
Borgo Sant’Angelo, 23 – 00193 Roma (RM)
web: http://www.rai.it
web: http://www.raiplay.it

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl