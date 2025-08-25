(AGENPARL) – Mon 25 August 2025 ROBERTO VANNACCI (LEGA) A “FILOROSSO” (RAI 3) SU UTENTI PAGINA “MIA MOGLIE”: “MI RIFIUTO DI DEFINIRLI UOMINI. SONO DEGLI SMIDOLLATI”
“Mi rifiuto di definirli uomini, sono degli smidollati”. Lo ha affermato l’eurodeputato della Lega, Roberto Vannacci, nel corso del programma “Filorosso”, condotto da Manuela Moreno, in diretta su Rai 3, a proposito degli utenti che per circa 6 anni avevano seguito e postato foto nella pagina Facebook “Mia moglie”, chiusa nei giorni scorsi.
“Sono uomini che hanno perso il loro valore”, ha detto Vannacci, “Questo è stato il risultato. Persone che non hanno più alcuna idea di cosa sono il rispetto e la famiglia. Si nascondono dietro questi giochetti puerili. Alle donne dico mettetevi al vostro fianco degli uomini veri e non fate entrare in casa delle persone di questo tipo”.
