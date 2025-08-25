Close Menu
Trending
martedì 26 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Ambiente

Prisciano, scaduti i 30 giorni dalla diffida: Guardia Nazionale Ambientale e A.I.A.C.E  chiedono chiarezza.

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 25 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 25 August 2025 A distanza di oltre trenta giorni dalla diffida inviata dal Sindaco di
Terni in merito alla situazione polveri nel quartiere Prisciano, la
Guardia Nazionale Ambientale e l’Associazione Italiana dei Consumatori
A.I.A.C.E ( Associazione Italiana Assistenza Consumatore Europeo
chiedono risposte.
Attraverso il Dirigente Generale del Settore Fondamentale e Dirigente
Nazionale Niccolò Francesconi, le due realtà associative vogliono
sapere se la situazione denunciata da cittadini e comitati sia stata
risolta o se, al contrario, permangano criticità ambientali e sanitarie.
Le associazioni chiedono: quali interventi sono stati effettuati dopo la
diffida del Sindaco di Terni a tutela dei cittadini ? Inoltre, la
cittadinanza è stata informata riguardo alle azioni intraprese e agli
sviluppi?
La Guardia Nazionale Ambientale e A.I.A.C.E quindi, chiedono se la
situazione per la quale il Sindaco di Terni ha emesso la diffida sia
stata risolta oppure no. Nel caso in cui non sia stata risolta del
tutto, quali saranno le prossime iniziative in merito a tutela dei
cittadini ?
Guardia Nazionale Ambientale
Associazione A.I.A.C.E
Dott.Niccolo’ Francesconi

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl