Close Menu
Trending
martedì 26 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Agenparl Italia

PIERFRANCESCO MAJORINO (PARTITO DEMOCRATICO) A “FILOROSSO” (RAI 3): “LEONCAVALLO: COMUNE NON AVVISATO PERCHE’ SI DOVEVA INTERROMPERE QUEL DIALOGO IN ATTO DI FRONTE ALLO SGOMBERO”

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 25 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 25 August 2025 PIERFRANCESCO MAJORINO (PARTITO DEMOCRATICO) A “FILOROSSO” (RAI 3): “LEONCAVALLO: COMUNE NON AVVISATO PERCHE’ SI DOVEVA INTERROMPERE QUEL DIALOGO IN ATTO DI FRONTE ALLO SGOMBERO”
Roma, 25 agosto 2025
“Stava avvenendo finalmente, dopo tanti tentativi, un confronto e un dialogo col comune di Milano che non è stato avvisato non perché se ne sono dimenticati, ma perché si doveva interrompere quel dialogo in atto di fronte allo sgombero. È una cosa gravissima. C’è un problema democratico perché l’amministrazione comunale di Milano rappresenta la volontà popolare, piaccia o meno”. Lo ha affermato il consigliere regionale della Lombardia ed esponente del Partito Democratico, Pierfrancesco Majorino, nel corso del programma “Filorosso”, condotto da Manuela Moreno, in diretta su Rai 3, e che si è occupata dello sgombero del centro sociale Leoncavallo di Milano.
“Di certo è stato un luogo dove si è prodotta cultura, arte, musica”, ha proseguito Majorino, “Tantissimi musicisti sono intervenuti in questi giorni, a ricordarlo, che ha fatto anche azioni sociali. Era in una situazione di irregolarità, che andava regolarizzata, tanto che l’amministrazione comunale aveva finalmente un dialogo in corso che stava portando a qualcosa di promettente e in questa fase non casualmente è intervenuto questo sgombero che non ha affrontato un tema di sicurezza, perché Leoncavallo non c’entrava niente con le questioni della sicurezza, ma che ha creato una grande tensione facendo sparire, al momento perlomeno, una realtà importante di socialità che andava regolarizzata e rispetto a cui non serviva uno sgombero, ma il compimento di un percorso sgombero che, ricordo, è stato realizzato senza neanche informare il Comune di Milano”.
Per Majorino “credo che siamo di fronte ad una scelta politica. A Giuli è scappato il braccio teso secondo il proprio pedigree e ha detto che Casapound può rimanere. Siamo al surrealismo. Lasciamo in piedi un luogo che è un covo di fascisti come Casapound e sgomberiamo un luogo dove si produce cultura e socialità nel momento in cui si dialoga con le istituzioni. Il corto circuito è evidente”.
[cid:rai_logo_96(2)_bf6f2c31-4a2d-4275-af3d-694f3b6d94db.gif]
Antonio Ranalli
Approfondimento
Borgo Sant’Angelo, 23 – 00193 Roma (RM)
web: http://www.rai.it
web: http://www.raiplay.it

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl