ANNAMARIA BERNARDINI DE PACE A “FILOROSSO” (RAI 3): PAGINA “MIA MOGLIE”: “IN QUESTA SITUAZIONE C’E’ IL TRADIMENTO DEL MARITO VERSO LA MOGLIE”

Roma, 25 agosto 2025
“Questi uomini sono una cosa tremenda, indescrivibile. In questa situazione c’è il tradimento del marito verso la moglie, che non è il tradimento con un’altra donna, ma della propria donna, messa a disposizione degli altri”. Lo ha affermato l’avvocato Annamaria Bernardini de Pace, nel corso del programma “Filorosso”, condotto da Manuela Moreno, in diretta su Rai 3, e che ha dedicato uno spazio alla recente chiusura della pagina Facebook “Mia moglie”.
“Poi c’è il maltrattamento di gruppo”, ha proseguito l’avvocato De Pace, “E’ quasi uno stupro di gruppo quello che è stato fatto. Una donna messa nelle condizioni di essere maltrattate in pubblico. In questo c’è anche l’irresponsabilità vergognosa genitoriale. Ci sono giovani che vivono su Internet. Sono capaci di trovare qualsiasi cosa su Internet e non sono stati in grado di trovare le loro madri sbeffeggiate dai loro genitori?”.
Anna Maria Bernardini de Pace è poi intervenuta sul fatto che molte donne non vogliono denunciare i mariti per via dei figli. “Invece io dico loro: Lo devi denunciare, lo devi allontanare il più presto possibile. Questa è l’educazione orrenda che danno ai ragazzi, fino a diventare criminali giovani e a diventare narcisisti tossici”.
Secondo l’avvocato “Facebook aveva il dovere di fare chiudere quella pagina. Si fermano su frasi idiote, mentre una cosa così grave e schifosa è rimasta aperta sei anni”.
Antonio Ranalli
