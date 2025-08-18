Un’estate di dedizione: il messaggio del Comandante Generale dei Carabinieri

(AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2025

Mentre l’Italia si gode le vacanze estive, l’Arma dei Carabinieri continua a operare senza sosta per garantire la sicurezza dei cittadini. Con un messaggio di gratitudine e orgoglio, il Comandante Generale dell’Arma, Gen. C.A. Salvatore Luongo, ha sottolineato la dedizione e il sacrificio dei militari in tutto il Paese, dalle città ai luoghi di villeggiatura.

Prossimità e sacrificio quotidiano

Luongo ha evidenziato l’impegno costante dei Carabinieri, descrivendoli come presenti quando gli altri si riposano, vigili quando si distraggono e vicini quando gli altri si allontanano. Ha citato le sue recenti visite a Lampedusa, Pantelleria, Chiomonte, Sestriere, Prato e Orbetello per testimoniare di persona il lavoro svolto anche nelle aree più remote del territorio.

Nel suo messaggio, il Comandante ha espresso il suo “sostegno incondizionato” ai colleghi coinvolti nei recenti fatti di Olbia e Genova, sottolineando la complessità e la delicatezza della missione che i Carabinieri affrontano quotidianamente. L’Arma, ha ribadito Luongo, rappresenta un volto “affidabile e rassicurante” per la popolazione, che ne riconosce il valore e il servizio svolto nel rispetto della legge.

Il Comandante ha concluso esortando i Carabinieri a proseguire il loro “prezioso lavoro” con la consapevolezza di operare per il bene della comunità, rafforzando così il legame di fiducia con i cittadini.

Di seguito il testo integrale

IL COMANDANTE GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI

Cari Commilitoni,

mentre il Paese vive il meritato riposo delle vacanze estive, noi continuiamo,

senza tregua, a garantire sicurezza e prossimità ai cittadini, nelle città come nei

paesi, sulle strade, lungo le coste e nelle località turistiche.

L’ho toccato con mano durante le mie recenti visite a Lampedusa, Pantelleria,

Chiomonte, Sestriere, Prato e Orbetello, in cui, grazie anche alle specialità

dell’Arma, ho potuto raggiungere i lembi più estremi del territorio nazionale.

L’impegno silenzioso e costante dei Carabinieri è la più alta testimonianza di

dedizione al dovere. Siamo presenti quando gli altri si riposano, vigili quando

gli altri si distraggono, vicini quando gli altri si allontanano.

Operare per la sicurezza della collettività significa spesso trovarsi ad affrontare

situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, in cui ogni decisione deve

essere presa in pochi istanti, con un rilevante peso emotivo e la consapevolezza

delle responsabilità che il nostro ruolo comporta. Il mio sostegno

incondizionato ai colleghi coinvolti, nelle ultime ore, nei fatti di Olbia e

Genova. Episodi che ci ricordano quanto sia complessa e delicata la missione

che ogni giorno portate avanti con professionalità e sacrificio.

Ai Carabinieri d’Italia va la mia gratitudine e il mio orgoglio. Il servizio svolto,

spesso invisibile, rappresenta il volto affidabile e rassicurante dell’Arma.

Continuate nel prezioso lavoro con la serenità di chi sa di operare sempre nel

rispetto della legge e con la piena fiducia dei cittadini, che riconoscono il nostro

valore.

Gen. C.A. Salvatore Luongo



