Close Menu
Trending
lunedì 18 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Gnews

Trump annuncia un ordine esecutivo contro il voto per corrispondenza e le macchine elettroniche

Luigi CamilloniBy Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 18 Agosto 2025

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la sua intenzione di firmare un ordine esecutivo per vietare a livello nazionale le schede elettorali per corrispondenza e le macchine per il voto elettronico. In un post su Truth Social, Trump ha definito le schede per corrispondenza come una fonte di “ENORMI FRODI” e le macchine elettroniche come “altamente ‘imprecise’, molto costose e seriamente controverse”.

Trump sostiene che il voto per corrispondenza è stato abbandonato da tutti gli altri Paesi del mondo a causa delle frodi riscontrate. A suo avviso, l’alternativa ideale sarebbe l’uso di “carta Watermark, precisa e sofisticata”, che non lascia dubbi sul risultato finale. Ha aggiunto che l’obiettivo dell’ordine esecutivo è portare “ONESTÀ alle elezioni di medio termine del 2026”, nonostante la Costituzione affidi agli Stati la gestione delle proprie elezioni.

L’annuncio di Trump ha sollevato interrogativi sulla sua validità legale. Tuttavia, l’articolo suggerisce che sottovalutare Trump sarebbe un errore, citando i suoi successi passati in questioni ritenute impossibili, come la revoca di Roe contro Wade e la risoluzione del programma nucleare iraniano. L’autore ipotizza che l’azione di Trump, al di là della sua efficacia immediata, serva a due scopi principali:

  1. Avviare un dibattito: Trump sta riaprendo una discussione che i Democratici e i media avevano cercato di etichettare come “negazionista delle elezioni”, costringendo a un confronto.
  2. Creare precedenti legali: anche se l’ordine esecutivo dovesse essere contestato in tribunale, potrebbe portare alla creazione di nuovi precedenti.

L’articolo sottolinea che il voto per corrispondenza, secondo Trump, non solo incoraggia le frodi, ma priva anche i cittadini del diritto di voto, una violazione dei diritti civili che rientra nella giurisdizione del governo federale. L’autore suggerisce che l’annuncio sia una mossa strategica che potrebbe portare a numerose azioni legali federali prima del 2026.

Share.
Luigi Camilloni

Direttore responsabile Agenparl - Agenzia Parlamentare per l'informazione politica, economica e sociale.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl